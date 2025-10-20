FUTBOL
L’Ivars d’Urgell guanya el Poal i es col·loca segon
L’Ivars d’Urgell puja posicions i es col·loca segon classificat del grup 30 de Quarta Catalana, després de remuntar un partit intens contra el Poal. La primera part va ser molt igualada i, malgrat que els dos equips van generar algunes ocasions de gol, no es van resoldre amb èxit. Després del descans, els locals van obrir el marcador al minut 57, mitjançant Gómez. El Poal va intentar mantenir aquest resultat però els de l’Urgell no ho van permetre. Anne va empatar al 76, i Grau va marcar el gol que va sentenciar el partit al 85. Finalment, a dos minuts del xiulet final, l’equip local va patir l’expulsió de Pau, que va deixar sense opcions de continuar lluitant per l’empat. Aquesta quarta victòria de l’Ivars d’Urgell el posiciona entre un dels millors de la categoria, juntament amb el Cervera B.