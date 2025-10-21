FUTBOL
Flick: “El Barça m’ha canviat per complet”
El tècnic reconeix que ara és “més emocional” abans de rebre l’Olympiacos
El Barça rep avui (18.45) l’Olympiacos a l’Estadi Olímpic Lluís Companys en un duel clau de la fase Lliga de la Champions. Després de la derrota davant del PSG (1-2) i un rendiment irregular a LaLiga malgrat la victòria davant del Girona, els des Hansi Flick necessiten un bon resultat per arribar amb confiança al clàssic al Bernabéu. No obstant, el tècnic alemany afronta el partit amb nombroses baixes –Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Ter Stegen, Ferran Torres i Raphinha– i amb Lamine Yamal i Fermín López encara sense ritme competitiu.
En la prèvia, Flick va acaparar l’atenció amb un missatge molt personal: “El Barça m’ha canviat completament, ara soc més emocional. Realment estimo aquest club, estimo Barcelona i la seua gent”. Tanmateix, va reconèixer també que ha de moderar el seu caràcter després de la recent expulsió davant del Girona. “No m’agrada que els meus nets em vegin així; he de canviar”, va dir. Malgrat el moment de tensió, es va mostrar optimista perquè “l’ànim als entrenaments és molt bo, guanyar el Girona ens va donar confiança. Ara hem de recuperar la pressió i el posicionament defensiu, que són la base del nostre joc.” Sobre el rival, va elogiar el conjunt de José Luis Mendilibar: “L’Olympiacos és un dels millors equips del grup, juga amb idees clares i hem d’anar amb compte.” El tècnic germànic va subratllar que, més enllà del resultat, el Barça necessita “mostrar l’energia i la identitat” que li exigeix l’afició a Europa.
Ferran i Raphinha, encara de baixa
Ferran Torres i Raphinha no es van exercitar ahir amb els companys i tampoc no podran tornar avui, malgrat que Flick confia que estiguin disponibles per al clàssic. A més, tampoc no es va entrenar Andreas Christensen a causa d’una indisposició, però podria jugar avui. Ahir es va tancar la jornada de Lliga amb l’empat de l’Alabès davant del València (0-0).
“Tornarem a la nostra millor versió”
Fermín López va afirmar ahir en roda de premsa que “sempre m’he sentit molt important” per a Flick i va avisar que “tornarem a la nostra millor versió en les properes setmanes”. L’andalús va dir que “físicament estic preparat per jugar” i sobre Lamine Yamal va dir que “és el millor del món i tothom parlarà d’ell per qualsevol cosa”.
La justícia avala paralitzar les obres
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va avalar ahir la paralització de les obres per construir dos aparcaments subterranis i un túnel al Santiago Bernabéu, portades a terme pel Reial Madrid i autoritzades per l’ajuntament de la capital. Així, anul·la l’acord del govern municipal i dona la raó als veïns que van denunciar.