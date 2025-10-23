TIR
Iván Espílez i el Tir Olímpic Lleida, campions d’Espanya
El lleidatà Iván Espílez, del Club Tir Olímpic Lleida, es va proclamar aquest cap de setmana Campió d’Espanya absolut, en la Divisió Open, en el Campionat d’Espanya de Recorreguts de Tir que es va celebrar a Granada. És la quarta vegada que Espílez conquereix aquest títol en els sis últims anys. Espílez, a més, va contribuir que el Club de Tir Olímpic Lleida revalidés el títol de Campió d’Espanya per equips. El mateix trio va aconseguir l’or com a Catalunya.