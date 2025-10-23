SEGRE

TIR

Iván Espílez i el Tir Olímpic Lleida, campions d’Espanya

Espílez, al centre, amb els seus companys d’equip.

Espílez, al centre, amb els seus companys d’equip.

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El lleidatà Iván Espílez, del Club Tir Olímpic Lleida, es va proclamar aquest cap de setmana Campió d’Espanya absolut, en la Divisió Open, en el Campionat d’Espanya de Recorreguts de Tir que es va celebrar a Granada. És la quarta vegada que Espílez conquereix aquest títol en els sis últims anys. Espílez, a més, va contribuir que el Club de Tir Olímpic Lleida revalidés el títol de Campió d’Espanya per equips. El mateix trio va aconseguir l’or com a Catalunya.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking