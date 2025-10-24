HOQUEI
El Vila-sana perd tres punts per una alineació indeguda
El Comitè li dona per perdut 10-0 el partit que va guanyar 0-11 a Bigues i Riells
El Vila-sana ha perdut als despatxos, per una sanció, el partit i els consegüents 3 punts que va guanyar a la pista en la primera jornada de Lliga, a l’imposar-se per 0-11 a la pista del Bigues i Riells el passat 4 d’octubre. El Comitè de Competició l’ha sancionat amb la pèrdua del partit per 10-0 i, per tant, els tres punts, per culpa d’una “alineació indeguda produïda per simple negligència”, segons consta a l’expedient sancionador que ha estat notificat al club del Pla d’Urgell. El Vila-sana va afrontar aquest matx amb nombroses baixes per lesió, de forma que només va fer constar a l’acta nou jugadores. Segons li recorda el Comitè en el seu escrit, l’article 10, paràgraf 1, del reglament de la Federació Espanyola de Patinatge (RFEP), indica que “el nombre mínim d’esportistes seleccionables (per Espanya) que obligatòriament un Club ha d’inscriure en l’Acta... ha de ser del cinquanta per cent (50%) del total que el Club inscrigui a l’esmentada Acta”, cosa que també s’especifica a les Bases de Competició d’Hoquei Sobre Patins de la temporada 2025-2026, recorda l’esmentat Comitè. El Vila-sana va incomplir aquest punt, ja que de les nou jugadors només quatre poden jugar amb la selecció d’Espanya. De les nou jugadores que estaven inscrites són seleccionables per Espanya Aina Florenza, Maria Porta, Elsa Salvanyà i la portera Marta Cerrada. De la resta, Sandra Coelho és internacional per Portugal, Dai Silva i Luchi Agudo per l’Argentina i Bea Gaete i Josepha Felipe per Xile. En les seues al·legacions el Vila-sana va argumentar que de les nou sis tenen la nacionalitat espanyola (Dai Silva i Luchi Agudo la tenen), però el que exigeix la norma és que siguin seleccionables.
Amb sis punts
Encara que la sanció és recurrible davant del Comitè d’Apel·lació de l’RFEP, Ramon Porta, president del Vila-sana, explicava ahir que “no crec que recorrem. Ho comentarem amb els serveis jurídics, però crec que ho deixarem aquí. Hem incomplert la norma, hem comès un error i l’únic que cal és aprendre’n i no tornar a equivocar-nos”, va assenyalar. El Vila-sana, que tenia 9 punts després dels dos primers partits, es queda ara amb 6.