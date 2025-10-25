SEGRE

El CF Agramunt presenta els seus deu equips

Foto de família de tots els equips amb els quals competeix aquesta temporada el CF Agramunt.

Redacció

El Club Futbol Agramunt va celebrar la setmana passada la Festa de Presentació de tots els seus equips que competeixen aquesta temporada 2025-2026. L’entitat que presideix Hermini Gimbert compta aquest any amb 10 equips, nou de base –un dels quals el Juvenil Femení– i un amateur, que milita a Segona Catalana. La presentació va finalitzar amb un espectacle piromusical i un sopar de germanor que va comptar amb l’assistència d’uns 150 assistents. L’aposta del club continua sent la formació, la joventut i el talent local.

