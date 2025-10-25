ATLETISME
La cursa aniversari de la UdL cita avui 1.100 atletes
La Cursa Popular del 725 aniversari de la UdL reunirà avui 1.100 atletes, dels quals el 53% són dones. La prova, organitzada pel Consell de l’Estudiant, la Unitat d’Esports i el vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària, té un recorregut de 5 km amb sortida a les 10.00 davant de la facultat de Dret, Economia i Turisme. L’organització va presentar ahir les samarretes i van explicar que 680 atletes participaran en la modalitat popular.