HOQUEI
El Vila-sana se la juga contra el Palau després de la sanció
L’Alpicat, que encara no ha puntuat, intentarà donar la campanada a Gijón
El Club Patí Vila-sana afronta aquesta nit (21.00) al seu pavelló el primer duel davant d’un dels rivals directes pel títol de l’OK Lliga, el Generali Palau, un partit en el qual les jugadores que entrena Lluís Rodero no poden permetre’s el luxe de perdre si no volen despenjar-se una mica més del capdamunt després de confirmar-se aquest dijous la sanció per la seua alineació indeguda al partit davant el Bigues i Riells. La retirada d’aquests tres punts –li han donat per perdut aquell matx per 10-0– ha fet baixar les del Pla d’Urgell fins a la setena posició, a tres punts de Fraga, Manlleu i Palau, que comparteixen la primera posició amb tres punts més.
Per la seua part, l’Alpicat viatja fins a Gijón per mesurar-se aquesta tarda (19.15) a un Telecable també amb urgències, ja que les asturianes ja han cedit dos punts inesperats –van empatar la passada jornada a Cerdanyola– i tampoc poden permetre’s més entrepussades. Les de Mats Zilken, en canvi, s’enfronten al tercer equip de la zona alta de forma seguida, al perdre davant de Palau i Vila-sana, i ho fan sense complexos i disposades a donar la campanada. “El que hem d’intentar és fer-ho el millor possible, corregir les coses que hem fet malament en anteriors partits i intentar estar al més a prop possible en el marcador per si sona la campana i podem treure alguna cosa positiva. Al final en hoquei no hi ha res impossible, encara que és cert que el favorit és el Gijón”, va assenyalar Zilken, que confia que el seu equip no abaixi els braços si el marcador li és advers. “Al principi de temporada ja els vaig dir a les jugadores que el que no podia acceptar és abaixar els braços i que ens marquin cinc i sis gols. Cal intentar lluitar sempre per amor propi i dignitat, i sempre te’n vas amb millors sensacions quan plantes cara i lluites fins al final contra aquests equips”, va afegir el tècnic.
El Pons Lleida visita un Shum en alça sense Sergi Duch
El Pons Lleida visita aquesta tarda (20.00) la pista del Shum Maçanet a la recerca de la tercera victòria de la temporada, la segona consecutiva després de guanyar diumenge passat l’Alcoi i trencar una ratxa de tres partits sense vèncer. L’equip llistat afrontarà el partit sense Sergi Duch, lesionat davant dels alacantins en un genoll i el període de baixa del qual dependrà del resultat de la ressonància magnètica a què es va sotmetre aquesta setmana. Els dos equips ja es van veure les cares en la pretemporada a la Lliga Catalana, un duel saldat llavors amb una àmplia golejada dels lleidatans per 6-2, un resultat que, segons el parer d’Edu Amat, no serveix de referència. “El partit no s’assemblarà en res al de la pretemporada, sobretot perquè juguem a la seua pista. Venim de guanyar, però ells també a la pista del Caldes, cosa que els deu haver donat una moral molt alta, per això hem d’anar amb respecte i humilitat”, va avisar l’entrenador llistat.