L’Atlètic Lleida deixa escapar tres punts amb un penal a l’última jugada (1-1)
L’equip de Gabri ha visitat al Barbastro en un partit travat, sense massa bon futbol i amb moltes parades per les faltes comeses. Un gol d’Alcalà de córner al 73 ha donat esperances als lleidatans, però en l’última del partit, Kun no ha perdonat de penal i posava l’empat pels seus.
L’Atlètic Lleida ha empatat al Municipal de Barbastre per 1 a 1 en un partit on s’ha jugat principalment per bandes i en què ambdós equips han mostrat poca efectivitat de cara a gol. Tan sols algunes ocasions aïllades tant per locals com visitants han sigut l’únic a destacar en la primera part, tot i que sense veure porteria. Boris ha enviat una pilota al travesser al minut 21 i el Barbastro ha provocat algun atac perillós que ha bloquejat la defensa de Gabri.
El partit, en general, ha tingut poques arribades i la possessió ha estat repartida, sense un clar dominador. Això sí, la pressió, les espurnes i els nervis han anat ‘in crescendo’ durant el transcurs del ‘match’. Moró Sidibé ha sigut l’encarregat de portar el ritme del mig del camp de l’Atlètic Lleida, però el joc ha sigut poc associatiu i molt travat per les faltes. Tot i això, l’àrbitre Markotegi Latorre sol ha mostrat una targeta groga a Magno.
En cada ocasió semblava que podia passar qualsevol cosa, però les defenses dels dos equips han estat molt encertades. En aquesta segona part, ambdós s’han llençat més a l’atac, creant més perill i oportunitats més clares. Els dos entrenadors han decidit fer canvis sobre el minut 70 i al conjunt lleidatà li ha sortit bé la jugada, i és que Alcalà ha obert la llauna després d’una gran centrada tancada de Santana de córner, que tan sols feia falta tocar-la de cap per enviar-la al fons de la xarxa dels locals.
A falta de cinc minuts, el Barbastro ha patit l’expulsió del seu porter després d’una cessió enrere que li ha fet la seva defensa, quan Alya ha estat atropellat per Troya. Monty, central dels locals, ha sigut qui ha cobert els tres pals als minuts finals. Per acabar d’adobar un partit que estava trencat, Soule ha sortit lesionat dels isquiotibials, ajudat per sortir del camp tot i que ha pogut acabar jugant el partit. Moró ha tingut una de les últimes ocasions als seus peus, però de manera èpica, el central Monty ha aturat una pilota que no tenia perill.
El final del partit, que s’ha allargat fins al minut 102, s’ha resolt per unes mans d’Asier, que ha provocat un penal a favor dels locals. Kun no ha fallat davant de Pau Torres i ha posat l’1 a 1 en l’últim segon de l’enfrontament. L’àrbitre no ha deixat disputar ni un segon més de partit i ha xiulat el final.
L’Atlètic Lleida no aconsegueix sortir del descens tot i guanyar la setmana passada contra un Barça Atlètic líder. Situats en catorzè lloc amb vuit punts i amb un mal sabor de boca pel gol en contra de penal en l’última de partit, rebran dijous a les 21 h al Camp d’Esports a l’Espanyol en Copa del Rei en un partit històric pel club i diumenge vinent disputaran també a casa el partit contra el Castelló B a les 17 h