FUTBOL
El Guissona s’emporta el triomf en l’afegit
El Guissona va superar l’AEM en un partit intens i igualat que no es va decantar per als locals fins a l’últim instant. A la primera meitat, tots dos equips van tenir ocasions clares de gol, però Majoral va ser el que va aconseguir obrir el marcador a favor dels locals (1-0, 33). Després del gol, l’AEM va provar d’empatar però Gallo i la defensa van desbaratar les ocasions. A la segona part, Ramírez va empatar després de diversos bons minuts de l’AEM (1-1, 66’).
Ja al tram final, quan semblava que els visitants creaven més perill, després de la sortida d’un córner Altamirano va aconseguir el gol de la victòria en el temps afegit (2-1, 94’), donant els tres punts al Guissona, que puja a la desena plaça.