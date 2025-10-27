FUTBOL
Una nova derrota a casa del Mollerussa
El Mollerussa continua sense guanyar i en descens al perdre per tercer cop com a local. El Cornellà va marcar en la segona meitat i l’equip del Pla d’Urgell no va ser capaç d’inquietar en atac
El Mollerussa va tornar a caure ahir derrotat, en la visita a la capital del Pla d’Urgell d’un Cornellà pragmàtic, que va aprofitar una de les poques oportunitats del partit per guanyar (0-1). Així, l’equip de Kiku Parcerisas continua sense conèixer la victòria aquesta temporada i es manté en posicions de descens malgrat tan sols haver perdut tres partits de vuit, encara que tots com a local.
El matx a la primera part no va tenir un ritme alt ni oportunitats clares de gol. El Cornellà va intentar dominar el partit a través del control de la pilota i, per la seua part, el Mollerussa, sense patir defensivament, va trobar a través de Scuri un filó per atansar-se a l’àrea visitant. Per aquest costat van arribar les aproximacions més clares. En una d’aquestes, el mateix Scuri va rematar porteria amb poc angle, trobant-se el lateral de la xarxa de la porteria defensada pel veterà Rubén Miño. L’únic perill visitant en aquesta primera meitat va ser a través de la pilota parada, la més clara en una rematada al primer pal de Moha que va passar a prop de la porteria.
En el segon temps, el guió del partit va variar lleugerament: el Cornellà va dominar territorialment el Mollerussa sense que els locals aconseguissin fer mal al conjunt visitant en les transicions. Van arribar els canvis i el tècnic visitant va donar entrada a Garzón al carril esquerre. L’acabat d’incorporar al partit va aconseguir endinsar-se fins a tres vegades a l’àrea del Mollerussa per la línia de fons. En una d’aquestes, sense la possibilitat de donar la passada enrere, va provar fortuna colpejant a porta, sorprenent Batalla per anotar el 0-1 definitiu.
A falta de vint minuts, el Mollerussa necessitava reaccionar per almenys empatar i des de la banqueta es van introduir dos laterals ofensius, Graells i Coll, a més de l’entrada d’Alpha. El Cornellà va recular i va cedir terreny a un Mollerussa que va crear tan sols una oportunitat clara en un rematada de Reynold a l’àrea petita que va enviar per sobre de la porteria. Els locals van reclamar dos penals, però l’àrbitre va considerar que no ho eren i el partit va acabar amb el zero a un aconseguit per Garzón.