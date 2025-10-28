SEGRE

Balaguer espera 800 inscripcions en la 13a edició de la Cursa de la Dona

Els representants institucionals, ahir en la presentació a la plaça Mercadal. - RÀDIO BALAGUER

Redacció

Balaguer va presentar ahir la 13a edició de la Cursa de la Dona, una cita que tornarà a ser l’acte central de la setmana en contra de la violència de gènere, el 23 de novembre. L’alcaldessa, Lorena González, la vicepresidenta del consell comarcal de la Noguera, Maricel Segú, i representants de les àrees d’Igualtat i Esports van participar en la presentació de l’esdeveniment, que espera repetir les 800 inscripcions de l’última edició. Segú va destacar que la jornada pretén “visibilitzar les violències de gènere i donar suport a les dones que les pateixen o han patit”. Aquest any ja s’han registrat unes cinquanta denúncies a la Noguera. La carrera manté el recorregut de 5 km i l’organització va recordar que també poden participar-hi homes, sempre que acompanyin una dona.

