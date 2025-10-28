Balaguer espera 800 inscripcions en la 13a edició de la Cursa de la Dona
Balaguer va presentar ahir la 13a edició de la Cursa de la Dona, una cita que tornarà a ser l’acte central de la setmana en contra de la violència de gènere, el 23 de novembre. L’alcaldessa, Lorena González, la vicepresidenta del consell comarcal de la Noguera, Maricel Segú, i representants de les àrees d’Igualtat i Esports van participar en la presentació de l’esdeveniment, que espera repetir les 800 inscripcions de l’última edició. Segú va destacar que la jornada pretén “visibilitzar les violències de gènere i donar suport a les dones que les pateixen o han patit”. Aquest any ja s’han registrat unes cinquanta denúncies a la Noguera. La carrera manté el recorregut de 5 km i l’organització va recordar que també poden participar-hi homes, sempre que acompanyin una dona.