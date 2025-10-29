HÍPICA
Albert Hermoso, tercer en concurs complet a Itàlia
Brilla amb l’euga Coca AA i progressa en el camí dels seus segons Jocs
El genet d’Os de Balaguer Albert Hermoso va tornar a pujar a un podi internacional en la competició de concurs complet (es compon de tres disciplines: doma clàssica, cross-country i salts d’obstacles) a l’aconseguir el tercer lloc en el CCI3*-L disputat el cap de setmana passat a l’emblemàtic Centre Eqüestre de Pratoni del Vivaro, a prop de Roma. Les sigles CCI3*-L indiquen competició internacional de tres dies, el nombre d’estrelles indica el nivell de la prova internacional (1*és el més baix i 5* el més alt) i l’L significa llarg i és una indicació de la distància de l’esdeveniment de cross-country. El resultat d’Hermoso arriba de la mà de la seua prometedora euga Coca AA 24,37% (les sigles AA signifiquen de raça angloàrab), que va firmar una actuació impecable en el seu debut en l’exigent categoria internacional de format llarg.
El lleidatà va iniciar la competició amb una bona represa de doma, en la qual va sumar 33,6 punts, per després executar un cros sense faltes en els obstacles i només una penalització de 10,8 punts per temps. En la jornada final, el binomi va tancar la seua participació amb un impecable zero a la pista de salt, totalitzant 44,4 punts, la qual cosa els va permetre pujar al podi i aconseguir el MER (Minimum Eligibility Requirement) per competir el proper any a la categoria CCI4*. Per a Hermoso, el primer i únic genet lleidatà d’hípica que ha aconseguit participar en uns Jocs, els de Rio de Janeiro 2016, aquest resultat representa un pas més en la seua aspiració d’anar a una segona cita olímpica, la de Los Angeles 2028.
Pel que fa a la seua euga Coca AA 24,37%, un exemplar de 7 anys, continua així una progressió excel·lent. A penes un mes abans, van ser segons a la Gran Semana Angloàrab a Sevilla, i a començaments d’any van destacar a Portugal. “Encara amb la ressaca emocional del cap de setmana, estic molt content amb el treball de Coca AA. En el seu debut al recorregut llarg va aconseguir un meritori tercer lloc, sense faltes en el salt, i a més es va classificar per al 4*. Orgullós del camí que estem construint i amb la motivació al màxim per al que ve”, va expressar el genet després de la competició.