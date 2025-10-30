FUTBOL
Anglesola acull el 8 de novembre el seu primer torneig inclusiu Genuine
Hi participaran Barça, Nàstic, Andorra i Alba
El Club de Futbol Angulària organitza el 8 de novembre el primer torneig inclusiu Genuine, una jornada esportiva i solidària que vol donar visibilitat a l’esport inclusiu i, alhora, col·laborar amb el Club Esportiu Alba de Tàrrega. L’activitat tindrà lloc al camp municipal d’Anglesola, amb inici del torneig a les 10.30 hores i l’entrega de premis prevista a les 13.30 hores. La jornada, oberta a tothom i amb entrada gratuïta, inclourà també activitats a la tarda amb jocs d’habilitat i obsequis per als participants i la recaptació es destinarà a Alba.
El president del CF Angulària, Àlex Dalghi, explica que la iniciativa “naix d’un dels objectius del club d’obrir les instal·lacions i col·laborar amb altres entitats, també econòmicament, perquè puguin continuar desenvolupant la seua tasca”, i va reconèixer que “quan vam tenir clara la idea vam pensar en els esportistes del Club Alba. Tenim unes instal·lacions magnífiques, amb la millor gespa natural de la província, i volíem compartir-les”.
Per la seua part, Jordi Garriga, coordinador del Club Esportiu Alba, destaca la col·laboració amb el club d’Anglesola. “Aquest torneig va sorgir gràcies al contacte amb l’Angulària, que ens va oferir el camp i el seu suport per fer una activitat conjunta”, explica. Segons Garriga, “volíem donar a conèixer a la gent la Lliga Genuine i per això vam contactar amb equips com la Fundació Barça Genuine, el Nàstic Genuine i Special Olympics Andorra, que participaran en aquest torneig de futbol 8x8”, juntament amb el Club Alba. L’objectiu, remarca, és “visibilitzar que tothom pot fer esport i alhora gaudir d’una matinal esportiva a Anglesola”.