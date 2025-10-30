ATLETISME
La Volta a l’Estany vol arribar als 1.000 atletes
Ja en té confirmats 750 entre les quatre modalitats de la 16a edició
La Volta a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, una cita esportiva ja consolidada en el calendari del Pla d’Urgell, se celebrarà aquest diumenge 9 de novembre amb una previsió d’un miler de participants entre les diferents modalitats, una xifra similar a la de les anteriors edicions, veient que la prova ja ha assolit els 750 participants confirmats, segons es va desvelar ahir en la presentació, davant de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell. L’organització va a càrrec del Club Atlètic Ivars, amb el suport de voluntaris i patrocinadors.
La prova mantindrà el format de les últimes edicions, amb carreres de 10 i 7 quilòmetres, a més d’una modalitat adaptada per a participants en cadira de rodes. La sortida serà a les 10 del matí davant l’ajuntament d’Ivars, i pocs minuts després arrancaran els participants de la caminada popular, la quarta i última modalitat a participar.
El recorregut, que envolta l’estany i combina un 60% de camins de terra i un 40 per cent d’asfalt, ofereix variants segons la distància escollida, per algunes de les rutes que envolten l’estany que comparteixen Ivars i Vila-sana.
L’organització va avançar que ja s’han superat els 750 inscrits entre les quatre modalitats i confia a arribar al miler abans del dia de la prova.
Els responsables del Club Atlètic Ivars van voler destacar el paper essencial dels voluntaris, “la peça clau perquè l’esdeveniment sigui un èxit”, així com la col·laboració dels patrocinadors, que fan possible mantenir les bones condicions de la prova.
Els participants rebran una samarreta sense mànigues confeccionada per la firma Tugawear i la tradicional bossa del corredor. En acabat, tots els assistents podran gaudir d’un entrepà. Els trofeus per als guanyadors han estat elaborats per l’artista local Erik Schmitz, i la jornada comptarà amb l’animació musical dels Tabalers de Bellpuig, que posaran ritme a l’ambient festiu.
Des de l’organització es va fer una crida a la ciutadania de la comarca a participar-hi i a gaudir d’un dia d’esport i naturalesa en un entorn privilegiada com és l’estany d’Ivars i Vila-sana.