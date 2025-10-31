PÀDEL
El pàdel a Lleida continua en auge amb més de 2.800 fitxes
Són 500 més que fa dos anys i a nivell català supera Girona en nombre
El pàdel continua guanyant terreny a les comarques de Lleida. Segons les últimes dades de la Federació Catalana de Pàdel (FCP), la demarcació lleidatana ja compta amb 2.830 llicències federatives, la qual cosa la situa com la tercera província catalana en nombre de practicants, només al darrere de Barcelona (19.351) i Tarragona (5.020), i lleugerament al davant de Girona (2.802). Aquest creixement local s’emmarca dins d’una fita històrica per al pàdel català, que per primera vegada ha superat les 30.000 llicències.
Del total de llicències a Lleida, 1.685 pertanyen a homes (58,87%) i 1.177 a dones (41,13%), una proporció que reflecteix l’avenç de la participació femenina en un esport històricament dominat pel públic masculí. Pel que fa a les franges d’edat, el 91,26% de les llicències corresponen a jugadors adults (2.612), mentre que el 8,73% (250) són de menors (fins a 17 anys inclusivament), una xifra que evidencia el creixent interès de les noves generacions per aquest esport. Pel que respecta al nombre de clubs, la demarcació lleidatana compta amb 38 sobre un total de 371 a tot Catalunya.
El creixement actual consolida una tendència que s’ha accelerat de manera notable en els últims anys. El pàdel no només és l’esport de moda, sinó que continua guanyant adeptes any rere any. El 2023, Lleida comptava amb 35 clubs i 2.331 llicències federades, de les quals el 57% eren homes i el 43% dones.
Aquesta xifra ja suposava un increment del 10% respecte al 2021, any en què l’activitat esportiva va tornar a una relativa normalitat després de la pandèmia, amb 32 clubs i 2.026 llicències. Si s’amplia la perspectiva, el salt és encara més significatiu: el nombre actual de llicències representa més del triple de les registrades el 2014 (727) i un 35% més que el 2018 (1.724).
Segons la delegada de la Federació Catalana, Anna Fillat, aquestes dades confirmen que Lleida “viu un autèntic auge del pàdel, tant a nivell competitiu com recreatiu, amb una base de jugadors en constant expansió”.