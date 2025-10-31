FUTBOL
Tenen la gesta a tocar
L’Atlètic Lleida porta l’Espanyol al límit en l’històric debut a la Copa, que va reunir 8.044 espectadors al Camp d’Esports. Un doblet de Kike, amb un gol en l’arrancada de cada meitat, va valer el triomf contra un conjunt lleidatà que va igualar mitjançant One
L’Atlètic Lleida va firmar ahir un magnífic debut a la Copa del Rei, competint sense complexos davant l’Espanyol, de Primera divisió, que va patir per emportar-se l’eliminatòria (1-2), però va superar el conjunt lleidatà amb dos gols de Kike, un en l’arrancada de cada meitat. Els de Gabri van arribar a empatar i van mantenir en suspens durant els 90 minuts un Camp d’Esports que va reunir 8.044 espectadors per gaudir d’un xoc que es va anar tensant i que va oferir molta més igualtat de la que marquen les categories que distancien els dos equips.
Amb les grades encara omplint-se perquè l’estadi oferís una gran imatge, va arribar la primera gerra d’aigua freda, en forma de penal per unes mans inexistents de Campins. Kike García va resoldre la pena màxima amb la fredor d’un guerrer bregat en mil batalles per avançar els seus (0-1). Però el seu aplom va contrastar amb el del debutant Fortuño a l’àrea contrària. El jove porter es va menjar una rematada molt ploguda de Boris a la sortida d’un córner i va deixar la pilota morta a centímetres de la porteria perquè Aldo One igualés als sis minuts (1-1). El frenesí inicial va donar pas a un tram de menor ritme i control de la pilota de l’equip de Manolo González, que només va aconseguir avisar en tímids intents de Terrats i Rubio, aquest a la sortida d’un córner, fins a l’equador del primer temps. Un parell d’accions de pura exuberància física de Moró Sidibe i Soule van animar el públic i van esperonar els lleidatans per espolsar-se el domini visitant. L’Atlètic Lleida pressionava bé a dalt, evitant que els visitants traguessin la pilota jugada, però deixava molt espai a l’esquena de la defensa. Així, en una de les poques pilotes llargues exitoses de l’Espanyol, Koleosho se’n va anar sol cap a l’àrea de Pau Torres, però Campins va aparèixer providencial per evitar la rematada i mantenir la igualtat merescuda fins al descans, després d’uns 45’ de gran nivell dels de Gabri.
Però si en l’arrancada del primer temps no hi va haver temps d’asseure’s per veure el gol de Kike, en el segon encara n’hi va haver menys, perquè tot just 30 segons després del servei inicial, el davanter blanc-i-blau va culminar amb el cap una gran centrada d’Omar per establir l’1-2. L’Atlètic Lleida va provar de tornar a rescabalar-se i, malgrat que no aconseguia concretar ocasions, el partit es va anar tensant més i més, amb surrealistes intercanvis de càntics. El fons periquito va cridar en repetides ocasions Puta Barça, la qual cosa despertava sonores xiulades de l’afició lleidatana, que va començar a escalfar-se de veritat. Es va arribar a l’últim quart d’hora i l’Atlètic Lleida mantenia vives les opcions davant d’un Espanyol més pragmàtic, però que no podia controlar el partit i va acabar enclòs a la seua àrea. Moró fins i tot va estar a punt del 2-2 al 85’, amb un cop amb l’esquerra que va llepar el travesser, però l’energia del conjunt lleidatà, que va acumular molts homes d’atac, es va esgotar abans d’entrar en l’afegit i no va poder culminar la magnífica actuació amb un gol que hauria forçat la pròrroga.
Els Primeres no es deixen sorprendre
El Llevant va haver de suar davant l’Oriola (3-4), el Celta va trobar oposició contra el Puerto de Vega (0-2) i l’Espanyol també va patir davant de l’Atlètic Lleida (1-2), mentre que el Betis i l’Alabès van golejar el Palma del Río (1-7) i el Getxo (0-7).