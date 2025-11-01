POLIESPORTIU
‘Elles són d’aquí’ beca amb 2.000 € el futbol sala Ivars
La plataforma impulsada pel Grup Nufri patrocina cinc projectes femenins
L’equip sènior femení del club de futbol sala Ivars d’Urgell ha estat distingit amb el Premi Territori Lleida dins del programa de patrocinis Elles són d’aquí, una iniciativa impulsada pel Grup Nufri des de fa nou anys per fomentar i visibilitzar l’esport practicat per dones.
El conjunt lleidatà, format per jugadores d’entre 15 i 36 anys, ha destacat aquesta temporada a l’arribar al tercer lloc a la Lliga Sènior de Segona divisió femenina de futbol sala, resultat que els ha valgut l’ascens de categoria, a més de proclamar-se campiones de la Copa Lleida juvenil.
Convertit oficialment en club el 2024, el projecte de l’Ivars d’Urgell s’ha consolidat com un referent de l’esport femení rural, amb l’ambició de crear una marca sòlida i fomentar la pràctica del futbol sala entre dones joves. Des del club han celebrat l’obtenció del patrocini, valorat en 2.000 euros, que consideren fonamental per continuar creixent. “La falta de suport social cap al futbol sala femení, un esport encara poc conegut, ens resta visibilitat i reconeixement. I sent un equip femení i rural, és encara més difícil aconseguir ajuts. Aquest premi suposa un impuls enorme. Aquests 2.000 euros són molt importants per a nosaltres”, van afirmar fonts del club.
El Premi Territori Lleida es concedeix en col·laboració amb la marxa cicloturista Catigat i té com a objectiu reconèixer l’esforç, la constància i el compromís d’entitats esportives femenines de l’àmbit rural.
A més del club de futbol sala Ivars d’Urgell, aquesta novena edició d’Elles són d’aquí ha premiat la nadadora artística Alisa Ozhogina, la karateka Paola García, les jujitsukes Carlota Prendes i Eva Pérez, la piragüista Clàudia Vidal i l’entrenadora Ruth Gómez, amb dotacions que oscil·len entre el 2.000 i els 5.000 euros, segons la categoria.
Des de la seua creació el 2016, la plataforma #EllasSonDeAquí ha rebut 463 projectes de tot Espanya i ha patrocinat quaranta-dos iniciatives, destinant més de 258.000 euros a promoure l’esport femení i la seua projecció mediàtica.