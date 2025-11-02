L'Hiopos visita avui un Joventut invicte a Europa
Els dos equips estan empatats a la Lliga Endesa || Busca la quarta victòria acompanyat per més d’un miler d’aficionats a les grades
L’Hiopos Lleida visita avui el Palau Olímpic de Badalona per enfrontar-se a un Joventut que, com els lleidatans, acumula en aquesta arrancada de Lliga tres victòries i una sola derrota, tots dos amb el València com a botxí.
Gerard Encuentra no podrà comptar amb György Golomán, descartat per un esquinç de turmell, una baixa sensible en la rotació interior de l’Hiopos Lleida que, tot i així, afronta el repte amb ambició, però també amb prudència. “Cal tenir calma. Ara ens toca un calendari difícil, amb rivals potents, i el que hem de fer és pensar molt en nosaltres per continuar millorant, perquè des de dins creiem que podem millorar molt més”, va alertar Gerard Encuentra.
Malgrat la victòria del cap de setmana passat davant el Granada, el tècnic no va quedar del tot satisfet amb alguns aspectes del joc i va aprofitar per insistir en la necessitat de polir detalls: “Vam cometre errors en aspectes importants per a nosaltres. Hem de tancar millor el rebot defensiu, perquè això ens permet jugar al nostre ritme, i també hem de millorar en la defensa de l’un contra un, que és clau si vols ser competitiu”, va apuntar el tècnic, que és conscient de la magnitud del repte que suposa enfrontar-se a un Joventut que travessa un gran moment de forma.
“Estan molt bé. Van invictes en la competició europea i la setmana passada van perdre a la pista del València el primer partit davant d’un rival que encara no ha perdut. Estan jugant molt bé, amb un equip molt complet. Jugador per jugador, tothom els coneix; són molt intel·ligents i saben solucionar problemes ràpidament, amb molt coneixement tàctic”, va explicar.
Encuentra va destacar la profunditat i el talent del conjunt verd-i-negre, que compta amb referents de primer nivell com Ricky Rubio i Ante Tomic, acompanyats per jugadors consolidats i joves en progressió. “Ricky i Tomic tenen un pes molt important, però tenen molts jugadors per generar avantatges i fer mal. Parlem de Hanga, Birgander, Hakanson, Vives, Dekker..., tots ells consolidats a la Lliga, i joves com Kraag, que està anant cap a dalt, i Allen”, va afirmar el tècnic, que considera clau “impedir que el Joventut se senti còmode, perquè això voldrà dir que estem fent bé les coses”.
Va tornar a destacar el paper de l’afició, especialment després de la victòria contra el Barça i sabedor que avui hi haurà un altre desplaçament massiu a l’Olímpic. “Estic convençut que veure les grades del Palau Blaugrana plenes va ajudar l’equip a concentrar-se i a tenir un punt més d’energia. M’agradaria que els nous visquessin aquesta experiència també davant del Joventut, perquè això ens donarà un punt extra de motivació”, va concloure.