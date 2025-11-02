El Hiopos Lleida cau en l'últim quart a Badalona (82-68)
Hunt i Håkanson lideren la victòria badalonina amb 24 i 20 punts respectivament. El conjunt verd-i-negre ha sentenciat el partit amb un parcial final de 19-5 des de l'empat a 63 a falta de sis minuts
L'Hiopos Lleida ha caigut per 82-68 a l'Olímpic de Badalona, en un partit on l'equip local ha mostrat una clara superioritat des de l'inici. Amb aquest triomf, els badalonins consoliden la seva posició a la classificació i els lleidatans continuen amb un balanç positiu de 3-1.
Els verds-i-negres han comptat amb una excel·lent actuació de Corey Hunt com a referent ofensiu, qui ha liderat l'equip amb 24 punts, 3 rebots i 3 recuperacions, aconseguint una valoració total de 30. També ha destacat Ludde Håkanson, que ha aportat 20 punts amb un impressionant 75% d'encert en tirs de 2 i un 50% en triples, sense fallar cap tir lliure.
El domini al rebot ha estat clau per als badalonins, que han capturat 39 rebots enfront dels 40 del Lleida, però han mostrat més eficàcia en moments decisius. El Joventut ha aprofitat els seus tirs exteriors amb un 41% d'encert des del perímetre, anotant 12 triples de 29 intents.
Per part del Lleida, Caleb Agada ha estat el màxim anotador amb 13 punts, seguit de Melvin Ejim i James Batemon, ambdós amb 11 punts. Tot i això, l'equip lleidatà ha patit especialment des del perímetre, amb només un 21% d'encert en triples (6 de 29), fet que ha minvat considerablement les seves opcions.
Amb 8.124 espectadors al pavelló, l'ambient ha estat immillorable per viure un partidàs amb més d'un miler d'aficionats bordeus desplaçats a Badalona. El Hiopos Lleida ha pagat car el parcial final de 19-5 quan el partit estava empatat a 63 a falta de sis minuts, els locals han pujat la duresa i els d'Encuentra no han estat al nivell dels primers 34 minuts. La setmana vinent el Hiopos Lleida rep al Baskonia al Barris Nord.