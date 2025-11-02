FUTBOL
L'Atlètic Lleida rep avui el Castelló B després del debut a la Copa del Rei
L'equip busca un triomf per a abandonar la zona de descens
L’Atlètic Lleida torna avui (17.00/Lleida en Joc) a la realitat, després d’una setmana de somni amb el debut a la Copa del Rei, en la qual va competir de tu a tu davant l’Espanyol (2-1). Al mateix estadi que dijous va reunir 8.044 espectadors, el conjunt de Gabri García rep avui el Castelló B, un rival certament imprevisible al qual provaran de batre per sumar tres punts que els permetin abandonar la zona de descens.
De fet, el conjunt lleidatà és catorzè, a un punt del Terrassa, que és en play-out, i a tres del seu rival d’avui, un filial castellonenc que, per les necessitats del primer equip, té algunes baixes. La primera i més important va ser la de l’entrenador, Pablo Hernández.
Després de només tres jornades a Segona RFEF, va haver de fer-se càrrec del primer equip i el va suplir Carles Salvador, que ha seguit la línia anterior, oferint partits amb molts gols i amb una notable diferència entre el rendiment local i visitant.
Dels onze punts, el Castelló B n’ha sumat 10 a casa i només un a fora, en un empat (3-3) a casa del València Mestalla. De fet, com a visitant ha marcat cinc gols i n’ha encaixat 13 mentre que a casa n’ha anotat 12 i n’ha rebut 6.
Així, el conjunt lleidatà provarà de castigar un oponent que pateix en defensa i, almenys, mantenir-se invicte al Camp d’Esports en Lliga. En la competició regular, l’Atlètic Lleida, que compta amb les baixes de Mas, Agüero i Cucurull, suma un triomf i tres empats en els seus quatre partits jugats.