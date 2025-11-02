Patacada de l'Atlètic Lleida davant el Castellón B (2-4)
L'equip lleidatà no ha pogut remuntar després d'un partit molt obert on el Castellón B ha estat més efectiu de cara a porteria i els de Gabri han pagat car l'esforç a la Copa del Rei
L'Atlètic Lleida ha perdut per 2-4 contra el Castellón B en un partit molt obert on els visitants han castigat durament als de Gabri Garcia. El Castellón B ha sabut aprofitar millor les seves oportunitats en un matx que ha començat amb molta intensitat i que s'ha decidit a la segona part amb el gol de Miguelón que ha sentenciat l'encontre.
El partit ha arrencat amb un ritme molt alt. Als cinc minuts, l'Atlètic Lleida ja havia generat una doble ocasió que Sergi Torner, porter del Castellón B, ha aconseguit aturar amb encert. Només tres minuts després, un penal innocent comès per Marcel Samsó ha permès a Segura avançar els visitants des dels onze metres. La reacció local no s'ha fet esperar i al minut 17, Giovanni ha aconseguit l'empat rematant a porta buida al segon pal. Just abans del descans, en l'última jugada de la primera part, Almiñana ha tornat a avançar el Castellón B després d'una acció embolicada dins l'àrea lleidatana.
Domini visitant i reacció insuficient
La segona part ha començat de la pitjor manera possible per als interessos locals. Al minut 48, David Sellés ha ampliat l'avantatge visitant amb un bon cop de cap a la sortida d'un córner. L'entrenador de l'Atlètic Lleida ha reaccionat amb un triple canvi al minut 59 que ha donat els seus fruits poc després, quan Moró Sidibe ha aconseguit retallar diferències amb un precís xut al pal al minut 68. Aquest gol ha donat esperances als locals, però Miguelón, que havia entrat al terreny de joc només dos minuts abans del gol lleidatà, ha acabat sentenciant el partit al minut 82 amb un potent xut creuat a l'escaire que ha establert el 2-4 definitiu.
Amb aquesta derrota, l'Atlètic Lleida veu frenada la seva progressió a la classificació de Segona RFEF i segueix en zona de descens, mentre que el Castellón B suma tres punts valuosos que li permeten escalar posicions. Els lleidatans hauran de refer-se ràpidament de cara al proper compromís de lliga previst per al cap de setmana vinent a al camp de l'Alcoyano.