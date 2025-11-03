FUTBOL
El Barça també perd
Les blaugranes cauen 224 dies després a la Lliga davant la Reial Societat d’Arturo Ruiz. El solitari gol d’Edna de penal va ser suficient per a les donostiarres
❘ Zubieta ❘ El Barça femení va perdre el seu invicte 224 dies després. Les blaugrana van caure davant de la Reial Societat per 1-0, encaixant així la primera derrota des que el març del 2025 van perdre per 1-3 davant del Reial Madrid. El solitari gol de penal d’Edna va ser definitiu per al conjunt barceloní que no es quedava sense marcar en Lliga des del 25 de gener del 2020 davant de l’Atlètic de Madrid. 2.108 dies després ha tornat a ocórrer.
En el matx, un Barça minvat per les baixes d’Ewa Pajor i Patri Guijarro va saltar al terreny de joc a controlar la possessió. Ho va aconseguir amb escreix, però es mostrava inofensiu davant de la Reial Societat, que va esperar i va aprofitar les seues oportunitats. En el minut 37, n’hi va caure una del cel després d’un servei de banda llarg que Laia Alexandri acabaria tocant amb la mà dins de l’àrea blaugrana. No ho va veure en directe l’àrbitra, que va acabar assenyalant el penal després de revisar-ho en el VAR. Edna Imade, màxima golejadora de l’equip, va prendre la responsabilitat i va vèncer Cata Coll, que es va quedar quieta davant del potent tret de la nigeriana (1-0). La jugadora cedida pel Bayern de Múnic a Zubieta avançava així les seues, que van tornar a avisar el Barça en un córner i arribaven al descans davant. A la segona meitat, Pere Romeu va moure la banqueta. Al 60, va donar entrada a Viky López i Ona Batlle i el seu equip va millorar. Tot i així, no va ser suficient per doblegar una Reial Societat que es defensava amb tot. A l’última jugada, un córner en el qual fins Cata Coll va pujar a rematar, el Barça hauria pogut igualar. Fenger va enviar la pilota al fons de la xarxa, però el gol va acabar anul·lat per fora de joc. Ho celebraven les de Donosti, que es van emportar un triomf que recordaran durant molt temps (1-0).