FUTBOL
"Els primers 15 minuts, tothom en silenci": Aquesta és la campanya d'un club de Lleida per fomentar el respecte
Convida aquest mes a fer silenci en els 15 minuts inicials del partit
L’Escola de Futbol Pinyana ha llançat una innovadora iniciativa sota el títol Novembre en silenci-Respecte en joc, amb la qual pretén promoure a la grada el respecte, la reflexió i els valors en el futbol formatiu.
Durant tot el mes, els primers 15 minuts de cada partit disputat a casa es jugaran en absolut silenci. No es permetran crits, instruccions des de la grada ni comentaris cap als àrbitres o jugadors. Només s’escoltarà el so de la pilota i el joc net sobre la gespa.
L’acció, ideada per Marta Marqués, membre de la directiva de l’entitat, pretén recordar que el futbol base és un espai d’aprenentatge, convivència i educació en valors. Com a gest simbòlic, el club convida el públic a col·locar-se un adhesiu a la boca durant tot el mes, una forma visual i divertida de demostrar que el respecte és responsabilitat de tots. Marqués, que té dos fills que juguen a l’Escola, va fer una reflexió un dia davant d’altres membres del club assegurant que n’estava farta de la quantitat d’improperis i insults que se senten al futbol base. A partir de l’esmentat comentari es va forjar la iniciativa.
“Això de posar-se l’adhesiu a la boca és simbòlic. El que compta és que tothom calli i guardi respecte, encara que serà molt difícil si l’àrbitre ens xiula un penal en contra”, va fer broma Abel Rodríguez, coordinador de l’EF Pinyana, que va subratllar que “són accions per conscienciar la gent”.
La campanya s’estrenarà aquest cap de setmana en els partits que disputaran avui els equips infantil i cadet, els primers a aplicar la iniciativa als camps del club.
L’Escola de Futbol Pinyana compta actualment amb setze equips, dels quals catorze són masculins –entre els quals dos de juvenils, un cadet, un infantil, quatre alevins, quatre benjamins, un prebenjamí i un de debutants– i dos de femenins (un d’infantil i un amateur, tots dos de futbol 7).
A més, l’entitat està vinculada a l’Sporting Pinyana, equip que milita a Tercera Catalana, i té seus a Alguaire, Almenar i Alfarràs, malgrat que compta amb nens i nenes d’altres poblacions properes.