Lamesa diu que l’AEM vol ser "part de la solució" en la tensió per l’ús del Camp d’Esports
L’entrenador demana que "les persones competents s’asseguin a resoldre el problema" i es mostra "orgullós" pel premi a Millor Jugadora a Noe Fernández
El director esportiu i entrenador interí de l’AEM, Roger Lamesa, va demanar en roda de premsa que “les persones competents se senten de veritat per trobar una solució” al conflicte despatado aquesta setmana per l’ús del Camp d’Esports, amb un encreuament de comunicats entre AEM i Atlètic Lleida arran de la resembra de la gespa, i va assegurar que el club “no vol ser un problema, sinó part de la solució”.
De fet, va deixar clar que l’AEM "està encantat de jugar en una instal·lació centenària que cal posar de relleu i les nostres jugadores han fet mèrits per jugar allà", però va recalcar que "la nostra casa és el Recasens". "El que passa és que la Federació, en el dia d’avui, no admet la nostra instal·lació, i això és una cosa que no està a la nostra mà resoldre'l, perquè hi ha d’haver una adequació del Recasens perquè estigui al nivell de la categoria".
L’equip ha d’exercitar-se en el Recasens aquesta setmana i la següent per les feines en el Camp d’Esports, i Lamesa va advertir que “canviar constantment de superfície és un perill en l’esport femení" i va agrair la predisposició de la plantilla a “adaptar-se a la situació i els canvis d’horaris". Sobre aquest assumpte, va afegir que "el futbol de Lleida l’estimem tots i no pot ser que al novembre ja estiguem vivint aquest desgast” i es va mostrar molest perquè "se m’anomeni en un comunicat aliè al meu club”, amb referència al que va publicar dimarts l’Atlètic Lleida.
Orgull per Noe Fernández
Més enllà de la polèmica institucional, Lamesa va voler destacar el reconeixement a Noe Fernández, elegida 'Millor Jugadora de la Primera RFEF 2024/25' per AFE. “Estamos molt orgullosos. Mai no s’havia aconseguit una mica així i suposa trencar un altre sostre de vidre per al club. Posa de relleu el treball d’una jugadora que ha rebutjat ofertes de Primera Divisió per seguir aquí per tercer any consecutiu”, va subratllar. Per a l’entrenador, el guardó “no només parla del seu talent, sinó també dels valors que representa: compromís, identitat i esforç”.
La mateixa Noe Fernández, per la seua part, va voler compartir el mèrit amb el vestidor: “Encara que me'l donin a mi, és un premi de tot l’equip. Elles m’ajuden a ser millor i a aconseguir coses així”, va assenyalar. A més, va dir que el guardó "t’anima a continuar treballant" per canviar la mala situació de l’equip, penúltim en Lliga.
De fet, El AEM s’enfrontarà a l’Albacete dissabte i Lamesa va admetre que “venim d’una derrota (davant del Betis) que ens va doldre, però el grup és fort i mentalitzat. Sabem que el camp de l’Albacete és molt complicat, però anirem amb confiança”
La mateixa Noe Fernández confia que els resultats arribaran aviat: “Estem competint contra tots els equips. En qualsevol moment es revertirà la situació perquè som capaços de fer-ho. Primer hem de tancar la nostra porteria i després generar més ocasions; si necessitem moltes per marcar, generarem moltes més”, va concloure.