FUTBOL
El Mollerussa, classificat
L’equip del Pla d’Urgell dona la sorpresa davant de l’Atlètic Lleida, d’una categoria més, a base de golassos. Jodar, Miquel i Toni Vicente, amb un gol olímpic, van contrarestar el doblet de Boris
El Mollerussa va donar ahir la sorpresa i va eliminar l’Atlètic Lleida (3-2), d’una categoria superior, de la Copa Catalunya després d’un intens i emocionant derbi que l’equip del Pla d’Urgell, esperonat pels seus aficionats, es va emportar amb tres grans gols d’Unai Jodar, Miquel Graells, des del centre del camp, i Toni Vicente, amb un gol olímpic, que van contrarestar el doblet de Boris per sumar la primera victòria del curs, en el debut a la banqueta de David Cámara.
Després de 20 primers minuts tediosos, Boris Garrós va caure dins de l’àrea per falta del porter Lladonosa i ell mateix va anotar el penal per l’escaire (0-1). A partir de la mitja hora tot va canviar, tant fora com dins del camp. L’estadi es va omplir del tot llavors i el Mollerussa es va despertar amb l’alè de la seua afició. Així, en el 35, Unai Jodar, ex de l’Atlètic Lleida, va igualar (1-1) després de definir amb suspens una gran passada en llarg d’Àlex Sanz. El que ningú s’imaginava és que la celebració de l’1-0, amb bengales incloses, quedaria curta en el 43, quan Miquel Graells, des del cercle central, va veure el seu excompany Marc Arnau avançat i va convertir un gol de bandera (2-1).
En el segon temps, les pulsacions no van tornar a pujar fins al minut 68, quan el visitant Alya Camara va rematar al travesser. Amb l’Atlètic Lleida crescut, Boris va fer el 2-2 des de la frontal de l’àrea després d’una gran deixada de taló de Joanet.
El duel no va descansar i en la següent jugada Lamin va deixar sol Julen, que va topar amb una gran intervenció de Marc Arnau. Paradoxalment, el córner que va salvar el 3-2 en un primer moment va acabar provocant-lo, perquè un altre ex de l’Atlètic Lleida com Toni Vicente va enviar al fons de la porteria el córner amb un magistral llançament directe (3-2).
L’Atlètic Lleida va tancar els del Pla d’Urgell, però la seua única ocasió clara va ser un tret de Nil Sauret en el 93 que se’n va anar al travesser després de fregar en Lucas Pariente. El Mollerussa hauria pogut fins i tot sentenciar i va acabar celebrant amb eufòria la primera victòria del curs, amb bitllet per a la sisena ronda inclòs.
De fet, va recalcar que “estem satisfets per la victòria, però el que importa és guanyar els tres punts en Lliga”.
A més, va deixar clar que “treballarem per seguir al capdavant de l’equip el màxim temps possible” i va explicar que “des de dilluns hem treballat més en l’aspecte emocional i transmetem a l’equip que tot suma, aquest partit també”.
Cámara: “El triomf és una injecció de moral important”
El nou tècnic del Mollerussa, David Cámara, va declarar que “la victòria pot suposar una injecció de moral molt important”, perquè “la plantilla estava treballant molt bé, però perquè no estaven arribant els resultats i això pot ser un punt de partida molt important per canviar el rumb”.
Gabri: “Ens passa sempre que no sabem controlar els partits”
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va exposar que al seu equip el va condemnar que “no sabem controlar un partit”, argumentant que és un problema que “ens ha passat moltes vegades”. “Volem jugar sempre a 200 revolucions i és impossible mantenir sempre el nivell”, va explicar el tècnic, que va afegir que “molts jugadors tenen fatiga per la càrrega de partits i és una cosa que es nota”. D’altra banda, el jove Kuang Zhaolei, que encara no ha debutat amb l’Atlètic Lleida per raons burocràtiques, va ser convocat amb la selecció sub-16 de la Xina per disputar durant tot el mes la fase classificatòria de la Copa Àsia sub-17.