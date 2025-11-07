CICLISME
Un campió de 13 anys
El lleidatà Albert Sala ha arrasat aquest any en la modalitat de pump track al guanyar la Copa d’Espanya i els campionats estatal i català. És infantil i ha aconseguit imposar-se a nivell absolut
Amb tan sols 13 anys, Albert Sala (la Fuliola, 10-4-2012) ha protagonitzat una temporada excepcional que el consolida com una de les grans revelacions del pump track espanyol. Malgrat ser infantil de primer any, Sala ha estat capaç d’imposar-se en competicions de màxim nivell davant de rivals grans i amb més experiència, sumant el 2025 un palmarès que impressiona: campió de la Copa d’Espanya, campió d’Espanya i campió de Catalunya, títols tots aconseguits amb autoritat.
La Copa d’Espanya va ser l’escenari on l’Albert va demostrar tot el seu talent. De les cinc proves puntuables, el jove lleidatà va aconseguir quatre victòries i un segon lloc, la qual cosa li va permetre coronar-se campió amb una superioritat inqüestionable.
El seu rendiment constant, tant en circuits ràpids com en traçats més tècnics, va evidenciar una maduresa esportiva poc habitual a la seua edat.
El colofó va arribar en el Campionat d’Espanya, disputat a Montsó, on es va proclamar campió de la seua categoria i va firmar a més el dotzè millor temps absolut. I en el Campionat de Catalunya, celebrat a la Granada (Barcelona), va tornar a destacar amb un rendiment excel·lent, aconseguint el millor temps escratx del campionat, la qual cosa li va valer el títol de campió absolut. La seua marca va ser comparable a la de ciclistes elit.
Una disciplina molt tècnica
El pump track és una modalitat ciclista en auge que es disputa sobre circuits de dimensions reduïdes, amb revolts peraltats, salts i trams enllaçats que exigeixen precisió, ritme i control absolut del cos i la bicicleta. La particularitat d’aquesta disciplina és que no es pot pedalar: l’impuls prové exclusivament de la inèrcia i del treball del cos mitjançant moviments de bombatge (pumping).
“El que més m’agrada del pump track és la velocitat i sentir l’aire a la cara”, confessa l’Albert. “Són circuits molt ràpids, amb revolts molt tècnics, i cada centèsima compta.” En competició, els traçats solen tenir una longitud aproximada de 250 metres, amb temps que oscil·len entre 17 i 18 segons per volta. Cada ciclista realitza tres mànegues, de les quals la millor es considera per a la classificació final.
L’Albert forma part de l’Escola de Ciclisme Juneda i de la BMX School Zaragoza, sota la direcció tècnica de Rafael Izquierdo, un dels entrenadors més experimentats del circuit estatal. Va començar a practicar pump track amb tot just sis anys, primer a Vila-sana i més tard a Juneda, on també va competir en BTT. No obstant, ell mateix reconeix que la seua veritable passió és la BMX i el pump track.
El seu rendiment no ha passat desapercebut i la Federació Catalana l’ha convocat en diverses ocasions. L’únic contratemps de la temporada va arribar al maig, quan una apendicitis el va obligar a passar per quiròfan, impedint-li participar en les proves classificatòries per al Mundial de pump track. Tot i així, la seua mentalitat continua sent la d’un competidor ambiciós: “Aquest proper any, 2026, vull tornar a competir a la Copa i el Campionat d’Espanya, i també intentar classificar-me per al Mundial.”