BÀSQUET
El CB Cappont, d’aniversari
L’entitat, que està unida al Sícoris Club, celebrarà al llarg d’aquesta temporada els 25 anys de vida. Competeix aquest curs amb onze equips, dos de sèniors
El CB Cappont-Sícoris Club va presentar ahir els onze equips amb què competeix aquesta temporada 2025-2026, una campanya molt especial per a l’entitat, que celebrarà el 25 aniversari. “Complir 25 anys és per celebrar-ho”, explicava la presidenta de l’entitat, Margarida Almirall. “Estem preparant una sèrie d’activitats que anirem fent al llarg de la temporada i l’acte central serà un sopar a finals del mes de juny, amb la presència de persones que han format part del club durant aquest temps.”
Almirall va destacar la humilitat del club. “Som un club de barri, en què la majoria de jugadors són alumnes del Frederic Godàs, on va nàixer el club, i no tenim cap altre objectiu que formar i, especialment, que els jugadors s’ho passin bé. Guanyar no és el més important.” El club compta amb un pressupost d’una mica més de 30.000 euros, explica la presidenta.
Raül Nuño, director tècnic, va assenyalar que “competim amb onze equips, vuit del CB Cappont i tres del Sícoris Club, amb dos sèniors a Primera i Segona Territorial”, i va afegir que “no podem créixer més perquè estem limitats per la falta d’horaris de pavelló. Ens entrenem al de Cappont i al de Sícoris, però no tenim més hores per fer nous equips, encara que sí que tindríem capacitat per tenir-los si disposéssim de més hores”. “El nostre objectiu no és cap altre que formar tècnics i jugadors. Som un club totalment formatiu.”