FUTBOL
Mollerussa-Lleida a la Copa Catalunya
Els dos lleidatans de Tercera RFEF es mesuraran en sisena ronda, en un duel que els blaus demanen disputar dimecres vinent per entrenar menys en un Annex “impracticable”
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va valorar positivament l’empenta anímica que va donar a l’equip l’empat a Cerdanyola (2-2) i va analitzar el duel de la sisena ronda de la Copa Catalunya davant del Mollerussa, confirmat ahir per l’FCF, encara que no va ocultar el malestar per les condicions en les quals el conjunt blau es veu obligat a entrenar-se durant la resembra del Camp d’Esports.
Cortés va destacar que l’enfrontament a Mollerussa “serà una bona oportunitat per donar minuts a jugadors que estan participant menys” i va revelar que el Lleida ha sol·licitat al conjunt del Pla d’Urgell, que exercirà com a local, avançar el partit, inicialment previst per al dia 19, a dimecres vinent amb l’objectiu de “reduir una dia d’entrenaments a l’Annex, que està impracticable”.
L’entrenador de Balaguer va aprofundir en la protesta sobre el mal estat de l’Annex, on el Lleida ha de realitzar totes les sessions: “La gespa ens arriba als turmells, no es veu la pilota perquè no hi ha llum i ni tan sols està pintat. Necessitem uns mínims per treballar amb seguretat, perquè hem buscat alternatives per entrenar-nos en altres camps, però no ens quadra res”, va lamentar.
De fet, el partit de diumenge davant de la Muntanyesa, que es retransmetrà per Lleida TV, serà la primera activitat a l’estadi després de la resembra. Cortés preveu “un duel físic i molt competit”, però que el seu equip afronta després d’un empat que “ha de ser un punt d’inflexió, perquè mostrem caràcter i que som capaços de marcar”. “Serà clau dominar les àrees, no cometre errors i aprofitar les poques ocasions que tinguem”, va resumir. El Lleida afrontarà el partit amb les baixes per sanció de Putxi i Fran Magno, a l’espera de recuperar Jaume Viladegut i Guido Ratto durant la setmana.