CICLISME
Recepció a la Diputació del Club Ciclista Lleida
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de la vicepresidenta Sandra Castro i els diputats Fermí Masot i Toni Carré, va rebre ahir els membres del Club Ciclista Lleida, encapçalats pel seu president, Sergi Mateu. El club es va proclamar guanyador aquest any de les Grans Clàssiques amb l’equip elit sub-23. Talarn va destacar el treball del club, la seua projecció fora del territori i el gran nivell mostrat pels ciclistes lleidatans durant la temporada.