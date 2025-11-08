FUTBOL
David Cámara dirigirà el Mollerussa fins que acabi la temporada
Va ser interí dimecres a la Copa Catalunya
El CFJ Mollerussa va presentar ahir oficialment David Cámara Romario com a nou entrenador del primer equip fins a final de temporada, després que assumís el càrrec de forma interina dilluns arran de la destitució de Kiku Parcerisas.
Cámara, que formava part de la direcció tècnica de la base del club, ja va ser l’encarregat de dirigir el partit de dimecres de Copa Catalunya contra l’Atlètic Lleida (3-2), en el qual el conjunt del Pla d’Urgell va aconseguir la primera victòria de la temporada, i el club aposta per ell definitivament perquè sigui l’entrenador de l’equip. Estarà acompanyat al cos tècnic del primer equip per Rubén Adillón Rufo, que ahir també va participar en la presentació amb el president, Andreu Subies. El nou tècnic de l’equip del Pla d’Urgell es va mostrar “motivat i il·lusionat pel repte que suposa entrenar el primer equip del Mollerussa”, mentre que Subies va dir estar “molt content de poder donar l’oportunitat a gent de la casa”. Per la seua part, l’anterior entrenador, Kiku Parcerisas, es va acomiadar ahir del club amb un emotiu comunicat, en el qual va expressar la seua pena per abandonar un club “meravellós”. “Ha estat un autèntic orgull formar part d’aquesta família. Donar unes simples gràcies es quedaria curt després de viure set mesos apassionants. Esperava estar molts anys aquí i em veia amb més força que mai. No ha pogut ser, però estic segur que en sortirem”, va expressar en el seu comiat, en el qual va agrair la confiança al president i al personal del club, a més de confessar-se com “un aficionat més”. “No esperava ser tan feliç en un club i tenir tanta pena per anar-me’n”, va concloure.