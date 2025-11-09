MOTOCICLISME
Àlex continua de dolç
El subcampió mundial, que partia cinquè, guanya la segona esprint després d’una baralla amb Acosta. Moreira firma la pole de Moto2 i avui podria ser campió
Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) va guanyar ahir la carrera Sprint del Gran Premi de Portugal de MotoGP malgrat sortir cinquè, després d’una qualificació accidentada per la seua caiguda i en la qual va regnar l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). El ja subcampió mundial va sumar així la segona victòria esprint de la temporada després de la de Silverstone, al saber esperar l’oportunitat per doblegar el líder inicial d’una carrera programada a 12 voltes, Pedro Acosta (KTM RC 16), que es va haver de conformar amb la segona posició, davant de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), autor de la pole davant del mateix murcià i del francès Fabio Quartararo.
L’italià va ser el líder inicial de la carrera, però de seguida es va veure superat per un Acosta que semblava en condicions d’aconseguir la seua primera victòria en MotoGP, amb un Àlex Márquez que s’ho va prendre amb calma per no cometre errors a les primeres voltes, amb els pneumàtics encara molt freds. Acosta va intentar aguantar els atacs del lleidatà, que el va superar a final de recta per velocitat a la cinquena volta, però el de KTM va intentar recuperar el primer lloc i ho va aconseguir al cinquè revolt del traçat, mentre que Bezzecchi, que es va colar al revolt de final de recta, va aconseguir tornar a posar-se al rebuf dels dos líders.
Acosta va aguantar tots els atacs d’Àlex Márquez, que literalment va rodar enganxat a ell buscant l’oportunitat per superar-lo, cosa que va tornar a fer a la recta de meta a cinc voltes del final, però una vegada més el murcià la hi tornava al revolt cinquè. Una volta més tard es repetia la història, però en aquesta ocasió el de Cervera li va tancar la porta al mateix revolt per liderar per primera vegada una volta completa, amb Bezzecchi com a espectador d’excepció. Malgrat que Acosta es va poder enganxar a Márquez a l’última volta, el subcampió del món no li va deixar cap buit al rival camí de la victòria, la segona de l’any dissabte.
Per la seua part, el brasiler Diogo Moreira (Kalex) va aconseguir la seua setena pole position de la temporada en Moto2, mentre que el seu màxim rival, Manuel González, va ser vuitè, un resultat que, si s’esdevé avui en el gran premi, donaria matemàticament el títol mundial al pilot establert a Alcarràs.
D’altra banda, el doctor Ángel Charte, cap dels serveis mèdics del Mundial, ha revelat el que es van trobar els metges en l’última intervenció a Marc Márquez a la clínica Ruber. “Hi havia un cargol que estava completament doblegat, però segurament ja era antic en aquest aspecte”, va confessar, per afegir: “La determinació que ha pres de no anar a València em sembla encertadíssima, és un risc absurd, s’ha de recuperar. Aquest braç, insisteixo, és un braç molt picat de quatre intervencions i és perfecte que descansi”, va concloure Charte.