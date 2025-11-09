HOQUEI
Un apàtic Alpicat cau a Sant Hipòlit
L’equip lleidatà, mancat d’intensitat, continua sense puntuar després de 6 jornades. La millor va ser Irache Candal
El Lleidanet HC Alpicat segueix sense estrenar el caseller de punts després de sis jornades disputades. Ahir no va tenir opcions davant d’un Voltregà que el va derrotar per un clar 3-0. L’equip lleidatà va firmar una de les actuacions més grises de la temporada al caure amb contundència davant d’un rival que va ser superior en tots els aspectes del joc. El conjunt dirigit per Mats Zilken no va poder en cap moment competir amb l’energia ni la concentració necessàries per inquietar un Voltregà que, a més, travessa un gran moment de forma i només ha perdut un partit en el que va de campionat.
Lluny de la imatge combativa mostrada contra el Manlleu o en altres partits recents, les jugadores de l’Alpicat van saltar a la pista sense la intensitat que les caracteritza. No van estar bé en cap aspecte del joc, però sobretot els va faltar l’actitud necessària per ser competitives permetent que el seu oponent s’encoratgés i aconseguís tres punts sense passar cap tipus de conflicte. L’equip va repetir l’apatia inicial vista en aquell duel davant del Manlleu, però, a diferència de llavors, aquesta vegada no hi va haver reacció. El Voltregà va dominar amb autoritat, imposant ritme i controlant totes les facetes del joc, mentre que el conjunt del Segrià es va mostrar inofensiu i sense idees en atac. Potser un gol abans del descans hauria canviat el guió del partit, però les ocasions clares van ser escasses. L’única que va estar a l’altura va ser la portera Irache Candal, que amb diverses intervencions de mèrit va evitar una derrota encara més voluminosa. La seua actuació va ser el millor d’un Alpicat que haurà de fer autocrítica si vol recuperar la competitivitat de jornades anteriors.
El calendari no dona treva a les lleidatanes, que afrontaran ara dos compromisos exigents: el primer, a casa contra el Fraga, i després una sortida complicada al feu del Bembibre, un rival teòricament assequible però que ha firmat un gran inici de temporada i que ahir mateix es va imposar per 2-0 al Bigues i Riells.
L’Alpicat necessita reaccionar per no perdre el pols de la competició i retrobar-se amb la seua millor versió per reenganxar-se a la Lliga. Queda campionat al davant, però la lluita per la permanència passa per començar a sumar perquè no entrin els nervis i l’ansietat. A la seua pista davant la seua fidel afició ha d’esgotar totes les opcions per guanyar partits, ja que fora, fins ara, ha rebaixat molt les prestacions.
Z
El tècnic del Lleidanet Alpicat, Mats Zilken, no ocultava el seu enuig després del partit pel que considerava “una mala imatge” donada per les jugadores. “No hem competit gens. Hem sortit a jugar sense ànima, sense intensitat i ens han superat en tots els aspectes. He dit a les jugadores que es podia perdre davant del Voltregà, però el que em preocupa és com s’ha perdut”, va assenyalar.
Zilken va convidar les jugadores “a fer autocrítica perquè cadascuna no està fent bé algun aspecte”.