BILLAR
Cervera viurà avui una final catalana a l’Estatal
Va caure eliminat el campió d’Europa
Cervera veurà una final catalana de l’Estatal a la banda després que ahir el billarista de Tarragona Antoni Gutiérrez eliminés el vigent campió d’Europa, el valencià Raül Cuenca. Una partida en la qual els dos jugadors es van marcar contínuament amb boles llargues i que es va fer eterna. Al final, Gutiérrez es va imposar sense acabar la partida per 121 a 96, això és així ja que només disposen de 25 tacades per culminar la partida.
Per la seua part, el jugador de Centelles, Esteve Mata i el d’Ulldecona, Ricard Arnau, van eliminar els altres dos valencians Manuel Bailén i José Albert. Mentrestant, l’actual campió d’Espanya, Joan Espinasa, va eliminar l’únic lleidatà que seguia en la competició, Armand Moreno. Els altres dos, Sergi Garriga i Ernest Latorre, havien caigut prèviament ahir.
Avui a les 10.00 tindran lloc les semifinals i a les 12.00 la final. La cerimònia de cloenda tindrà lloc a les 14.00 i assistiran el responsable de la Federació Espanyola, Carles Chacón; l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, i els presidents del Casal i del Club de Billar Joan Bergadà i Josep Planes, respectivament.