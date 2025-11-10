FUTBOL
L’Almacelles goleja per sortir de la zona baixa
L’Almacelles va apallissar el Solsona en un partit que va començar amb una primera part que va ser disputada, sense cap dominador clar i amb poques ocasions de perill a les dos porteries. Després del descans, l’Almacelles va sortir a buscar la victòria, fent un pas endavant.
Primer va ser Argelich, que va obrir la llauna al cap de pocs minuts de joc de la segona part. Més endavant, Cardona es va marcar en pròpia porta per al segon i Argelich va ampliar l’avantatge. Ja als minuts finals, Àlex va sentenciar completant la golejada amb dos gols més i donant els tres punts a l’Almacelles.