ATLETISME
Podi del Lleida UA al Català
És segon en relleus mixtos dins del Memorial Culleré
El Lleida Unió Atlètica va aconseguir la segona posició al Campionat de Catalunya de Relleus Mixtos, celebrat ahir en el marc del 47 Cros Ciutat de Mollerussa-Memorial Josep Ignasi Culleré, una cita que va reunir uns 500 atletes en una intensa jornada esportiva organitzada per l’AA Xafatolls. L’equip lleidatà va compartir podi amb l’Hospitalet Atletisme, campió de la prova, i CA Canovelles, tercer classificat. Amb aquest resultat, el Lleida UA els seus atletes s’asseguren la seua presència en el Campionat d’Espanya de Camps a Través per Autonomies, que es disputarà el 25 de gener del 2026 a Almodóvar del Río (Còrdova). Al costat dels tres clubs del podi també aniran els corredors de l’UA Terrassa, quart a la classificació general. Per la seua part, el Xafatolls, amfitrió de l’esdeveniment, va completar una destacada actuació al situar-se cinquè. El Cros Culleré, únic federat de Lleida, ha estat per cinquena vegada seu d’una prova del Campionat de Catalunya. En edicions anteriors va acollir el Cros Curt i el Cros per Clubs, i aquest any va repetir amb els Relleus Mixtos, modalitat que ja havia organitzat el 2021. El circuit va combinar trams de la pista d’atletisme municipal, la zona de l’Hípica i el Circuit d’Autocròs amb recorreguts de 1.500, 1.100 i 700 metres.