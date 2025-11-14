El lleidatà Álvaro García es planta a les semifinals del Catalonia Open
El lleidatà Álvaro García continua amb pas ferm en el Catalonia Open-Ara Lleida i ahir va arribar a les semifinals d’aquest torneig del circuit Tenis Europe Junior Tour que es disputa a les pistes del Club Tennis Urgell, al derrotar Izan Hernández per 6-3 i 6-4. Avui lluitarà per accedir a la final contra el número u, el romanès Tudor Alexandru Preda, que es va desfer de Pol Mas per 6-2, 4-6 i 6-0. En dobles, la parella lleidatana formada per Maria Pascual i Astrid Rogés va caure per 0-6 i 6-4 (10-3) contra Paula Cortés i Alice Ferreira.