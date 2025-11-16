HANDBOL
El Lleida Handbol continua endollat
Firma la segona victòria consecutiva imposant-se al Lanzarote. L’equip millora en el segon temps
El Lleida Handbol va brillar sobre el parquet de l’Onze de Setembre i es va imposar al Lanzarote per un contundent 27-18. Les lleidatanes van firmar així el tercer triomf de la temporada, segon consecutiu, en un partit que les consolida en la vuitena posició de la taula amb 7 punts.
En el matx, el conjunt del Segrià va demostrar davant dels seus un gran nivell defensiu que va assecar el rival, a qui van fer molt mal els contraatacs locals. Tot i així, el xoc no va començar amb un Lleida devastador. En els primers compassos, les lleidatanes van cometre alguns errors que van permetre al Lanzarote seguir-les de prop en el marcador. Les bordeus van començar guanyant i van prendre un avantatge que no cedirien en cap moment del xoc. Tot i així, al descans es va arribar amb una diferència mínima de dos gols (14-12). A la represa, el Lleida va sortir a totes. Va cometre poques imprecisions i va establir un ritme frenètic que va atropellar les canàries. En l’equador del segon temps, havien aconseguit un avantatge de 8 gols, el qual acabaria sent de 9 al final dels 60 minuts (27-18).
Després del triomf a casa, el preparador lleidatà, Iban Raigal, va assegurar que “el treball és molt bo. Hem canviat el xip i comencem a collir els fruits”.