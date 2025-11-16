TENIS
Sofia Kova i Rafa García es proclamen campions a Lleida
Van vèncer en les finals disputades ahir
Sofia Kova i Rafa García es van proclamar ahir campions del Catalonia Open Ara Lleida, competició de categoria sub-16 que s’ha disputat a les instal·lacions del Club Tennis Urgell, que ha acollit aquest torneig pertanyent al Tennis Europe Junior Tour per quart any consecutiu.
A la final femenina, Sofia Kova es va imposar amb autoritat a Edurne Tortajada per 6-1 i 6-1, demostrant la condició de primera cap de sèrie davant de la seua rival, que l’any passat es va proclamar campiona d’Espanya en aquestes mateixes pistes, però que ahir no va tenir opció contra la seua oponent.
A la final masculina la final se la va adjudicar Rafa García, segon favorit, que va derrotar per 6-4 i 7-5 el primer favorit, el romanès Alexandru Preda, en una final molt disputada i que sempre va lluitar per forçar un tercer set.
L’acte d’entrega de trofeus el va presidir Òscar Villaverde, president del CT Urgell, que va estar acompanyat per José Luis Solans, delegat a Lleida de la Federació Catalana de Tenis; Jaume Lluís Fontanet, director del torneig, i Toño Rubio, directiu del CT Lleida.
Quant a la competició de dobles, en la categoria femenina la victòria se l’han emportat la parella número dos del quadre, Paula Cortés i Alice Ferreira, que van superar per 7-6 i 6-3 les principals favorites, la txeca Sofie Kirakova i la lituana Kamile Seliukaite.
El títol masculí ha estat per a Rafa García, que ha fet doblet, i Marc Schulz, primers favorits, que van superar Oriol Álvarez i Pol Mas, cinquens caps de sèrie, per 6-7, 7-5 i 10-6.
El torneig ha comptat amb nla participació de catorze tenistes lleidatans, onze dels quals en el quadre masculí i tres en el de dones.