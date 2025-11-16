HOQUEI
El Vila-sana es diverteix: amb un partit que es va quedar resolt a la primera part
Goleja el Voltregà en un partit que va deixar resolt a la primera part amb doblets d’Aina Florenza i Maria Porta i un gol de Victòria Porta. Elsa Salvanyà va arredonir el triomf després del descans
El Vila-sana en va tenir prou amb la primera part per resoldre el partit davant del Voltregà (6-0) i reafirmar la candidatura al títol de Lliga, en un duel en el qual va sobrar la segona part i en què va tornar a deixar la porta a zero. En els set partits disputats només ha encaixat dos gols en joc, ja que els altres deu que consten a la classificació obeeixen a la sanció per alineació indeguda en la primera jornada, la qual cosa va suposar que la victòria per 0-11 a la pista del Bigues i Riells es va convertir, per sanció, en una derrota per 10-0 als despatxos.
L’equip que entrena Lluís Rodero va tenir una excel·lent posada en escena i en els primers deu minuts va esclafar el Voltregà, al qual pràcticament no va deixar sortir de la seua pista. Aina Florenza només va necessitar cinc minuts per fer pujar l’1-0 al marcador i Victòria Porta va marcar el 2-0 tan sols un minut després. El Vila-sana va seguir en mode piconadora i la diferència no feia més que créixer. Maria Porta va firmar el 3-0 en el minut 13, Aina Florenza va repetir al 15 per col·locar el 4-0 i Maria Porta va fer també el seu doblet particular per marcar el 5-0 en el 19. Amb aquest resultat, que deixava el partit dat, es va arribar al descans.
Amb un marcador tan contundent, el Vila-sana es va relaxar a la segona part. Va abaixar el nivell de pressió i, amb això, el Voltregà va poder atansar-se amb més facilitat a la porteria lleidatana. Però Sandra Coelho va tornar a demostrar el seu gran nivell i ni va permetre que el rival estrenés el seu marcador. El Vila-sana també va disposar de nombroses ocasions de gol en aquest període, però la intensitat ja no era la mateixa i això li va impedir firmar una golejada encara més àmplia. Sí que va encertar Elsa Salvanyà per situar el 6-0, que ja seria definitiu, en el minut 33 i la mateixa Salvanyà va fallar un llançament directe en el 41.
El Vila-sana visitarà el pròxim cap de setmana la pista del Fraga, en un partit clau, mentre que el dimecres 16 jugarà a casa davant del Bembibre, abans del seu debut aquesta temporada a la Champions el dissabte 29 d’aquest mes rebent el Trissino italià.
L’Alpicat, que encara no ha puntuat, rep el líder Fraga
L’Alpicat, que encara no ha estrenat el seu caseller de punts després de les sis primeres jornades de competició, rep avui el Fraga (12.30), líder abans de l’inici d’aquesta jornada, en el partit que la tanca.
Rodero: “A la segona part ens hem acomodat”
Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, va destacar la bona primera meitat que va fer l’equip, encara que va dir que no li va agradar la segona part. “Hem fet una gran primera part, sobretot els vuit minuts inicials, que han estat molt bons i no hem deixat sortir el rival. Aquí hem demostrat el que volem ser, però a la segona part ens hem acomodat amb el resultat i d’això no estic satisfet”, va valorar el tècnic.
Incidint en aquesta segona part del matx d’ahir, va afegir que “hem tingut més ocasions, però hem tingut badades defensives i no hem pressionat com cal. La Sandra ens ha aguantat enrere, però hem de millorar en això, perquè no podem donar tantes opcions al rival; això és una cosa que em preocupa”.