MOTOCICLISME
Àlex i Moreira, de test
El lleidatà va fer el tercer millor temps a Xest i va provar dos motos, la GP24 i una altra d’orientada a la futura GP25. El brasiler es va estrenar amb l’Honda LCR
El test oficial de MotoGP a València va deixar una jornada dividida entre la inactivitat matinal per la pluja i una sessió vespertina amb novetats, destacant el lleidatà Álex Márquez –subcampió del món de MotoGP– i Diogo Moreira, el brasiler establert a Alcarràs, que acaba de proclamar-se campió de Moto2.
El petit dels Márquez va ser un dels grans focus del dia a l’estrenar-se com a pilot de fàbrica, encara que sota estructura Gresini. El de Cervera va confirmar el seu salt de jerarquia amb un sòlid tercer millor temps (1:29.457), tot just unes mil·lèsimes darrere de Raúl Fernández i Marco Bezzecchi. Àlex va disposar de dos motos –la seua GP24 i una unitat amb novetats orientades a la futura GP25– amb la qual va poder comparar aerodinàmica, una nova cua i un lateral experimental que també van testar Bagnaia i Di Giannantonio. La seua consistència va reafirmar que encara el proper any com un dels homes forts de Ducati.
En l’altre extrem de la taula, però amb un mèrit diferent, Diogo Moreira va tancar la classificació en el seu debut en MotoGP. El pilot format en el motociclisme català i resident a Alcarràs va completar la primera presa de contacte amb l’Honda LCR a 1.8 segons del millor temps.
Un registre lògic en el seu baptisme amb una MotoGP, en una jornada d’adaptació en la qual va acumular informació i quilòmetres al mig d’un pàdoc nou per a ell. Noms com Aldeguer, Acosta, Viñales o Bulega també van destacar al top 10.
Amb el tancament d’aquest test, el Mundial s’atura fins al febrer, quan arrancarà la pretemporada a Sepang.