FUTBOL
Espanya estarà al Mundial
Empata amb Turquia, la qual cosa li impedeix tancar la fase amb ple de triomfs, i iguala el rècord d’Itàlia de 31 partits sense perdre. Jugarà per tretzena vegada consecutiva en una cita mundialista
Espanya va certificar ahir la classificació per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà que es disputarà el pròxim estiu a l’empatar davant de Turquia (2-2) a La Cartuja, en l’última jornada de la fase de grups, un resultat que impedeix el ple de victòries i la imbatibilitat (va encaixar els dos primers gols de la fase, encara que sí que serveix per igualar la millor ratxa de partits oficials sense perdre d’Itàlia, 31).
Espanya disputarà a Canadà-Estats Units-Mèxic 2026 el seu tretzè Mundial consecutiu. No falla a una cita mundialista des de l’edició d’Alemanya del 1974. L’actual campiona d’Europa i campiona del món el 2010 tornarà a una cita mundialista com ha fet sempre des del 1978 a l’Argentina. Només ha estat absent, per diferents raons, a Uruguai 1930, França 1938, Suïssa 1950, Suècia 1958 i Mèxic 1970.
Espanya va dominar amb autoritat en un gran primer temps i es va avançar als 4 minuts per mitjà de Dani Olmo, si bé Turquia, que necessitava guanyar per 7 gols de diferència, va empatar en el 42 amb un gol en una acció a pilota aturada de Gül i va tirar d’orgull a la segona meitat perquè Ozcan remuntés amb l’1-2 en el 54, però Mikel Oyarzabal va recompondre la situació sis minuts després per fer el 2-2 en una discreta segona meitat del combinat espanyol.
Espanya, després de golejar dissabte Geòrgia (0-4), tenia el pas virtual al Mundial a la butxaca, ja que Turquia (que passa a la repesca) només l’hi podia arrabassar guanyant per 7 o més gols. Una cosa poc probable, més encara amb el bon rendiment de l’equip de Luis de la Fuente en aquesta fase classificatòria (5 triomfs i aquest empat, 21 gols a favor i només 2 en contra). Espanya compta amb un Mundial (2010) i quatre Eurocopes (1964, 2008, 2012 i 2024).
Bèlgica, Àustria, Escòcia i Suïssa eleven a 39 els països classificats
A part d’Espanya, van certificar ahir la classificació Bèlgica, que va golejar 7-0 Liechtenstein; Àustria, que va empatar 1-1 amb Bòsnia; Escòcia, que va guanyar 4-2 Dinamarca, i Suïssa, que va empatar 1-1 a Kosovo. Completen la llista de 12 seleccions europees classificades Anglaterra, França, Croàcia, Portugal, Noruega, Països Baixos i Alemanya. La resta són Canadà, Estats Units, Mèxic, Aràbia Saudita, Austràlia, Qatar, Corea del Sud, Iran, Japó, Jordània, Uzbekistan, Algèria, Cap Verd, Costa d’Ivori, Egipte, Ghana, Marroc, Senegal, Sud-àfrica, Tunísia, Argentina, Brasil, Colòmbia, Equador, Paraguai, Uruguai i Nova Zelanda. La resta de places, fins a 48, sortiran de la repesca. Per Europa la jugaran Eslovàquia, Ucraïna, Irlanda, Polònia, Itàlia, Albània, República Txeca, Turquia, Kosovo, Dinamarca, Bòsnia i Gal·les.