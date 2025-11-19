SEGRE

Espanya estarà al Mundial

Empata amb Turquia, la qual cosa li impedeix tancar la fase amb ple de triomfs, i iguala el rècord d’Itàlia de 31 partits sense perdre. Jugarà per tretzena vegada consecutiva en una cita mundialista

Cucurella disputa una pilota en una acció del partit. - EFE

Cucurella disputa una pilota en una acció del partit. - EFE

Espanya va certificar ahir la classificació per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà que es disputarà el pròxim estiu a l’empatar davant de Turquia (2-2) a La Cartuja, en l’última jornada de la fase de grups, un resultat que impedeix el ple de victòries i la imbatibilitat (va encaixar els dos primers gols de la fase, encara que sí que serveix per igualar la millor ratxa de partits oficials sense perdre d’Itàlia, 31).

Espanya disputarà a Canadà-Estats Units-Mèxic 2026 el seu tretzè Mundial consecutiu. No falla a una cita mundialista des de l’edició d’Alemanya del 1974. L’actual campiona d’Europa i campiona del món el 2010 tornarà a una cita mundialista com ha fet sempre des del 1978 a l’Argentina. Només ha estat absent, per diferents raons, a Uruguai 1930, França 1938, Suïssa 1950, Suècia 1958 i Mèxic 1970.

Espanya va dominar amb autoritat en un gran primer temps i es va avançar als 4 minuts per mitjà de Dani Olmo, si bé Turquia, que necessitava guanyar per 7 gols de diferència, va empatar en el 42 amb un gol en una acció a pilota aturada de Gül i va tirar d’orgull a la segona meitat perquè Ozcan remuntés amb l’1-2 en el 54, però Mikel Oyarzabal va recompondre la situació sis minuts després per fer el 2-2 en una discreta segona meitat del combinat espanyol.

Espanya, després de golejar dissabte Geòrgia (0-4), tenia el pas virtual al Mundial a la butxaca, ja que Turquia (que passa a la repesca) només l’hi podia arrabassar guanyant per 7 o més gols. Una cosa poc probable, més encara amb el bon rendiment de l’equip de Luis de la Fuente en aquesta fase classificatòria (5 triomfs i aquest empat, 21 gols a favor i només 2 en contra). Espanya compta amb un Mundial (2010) i quatre Eurocopes (1964, 2008, 2012 i 2024).

Bèlgica, Àustria, Escòcia i Suïssa eleven a 39 els països classificats

A part d’Espanya, van certificar ahir la classificació Bèlgica, que va golejar 7-0 Liechtenstein; Àustria, que va empatar 1-1 amb Bòsnia; Escòcia, que va guanyar 4-2 Dinamarca, i Suïssa, que va empatar 1-1 a Kosovo. Completen la llista de 12 seleccions europees classificades Anglaterra, França, Croàcia, Portugal, Noruega, Països Baixos i Alemanya. La resta són Canadà, Estats Units, Mèxic, Aràbia Saudita, Austràlia, Qatar, Corea del Sud, Iran, Japó, Jordània, Uzbekistan, Algèria, Cap Verd, Costa d’Ivori, Egipte, Ghana, Marroc, Senegal, Sud-àfrica, Tunísia, Argentina, Brasil, Colòmbia, Equador, Paraguai, Uruguai i Nova Zelanda. La resta de places, fins a 48, sortiran de la repesca. Per Europa la jugaran Eslovàquia, Ucraïna, Irlanda, Polònia, Itàlia, Albània, República Txeca, Turquia, Kosovo, Dinamarca, Bòsnia i Gal·les.

