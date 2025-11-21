FUTBOL
Un Barça gris i sense idees salva un punt a Londres
El Chelsea, que es va avançar en el marcador, va tenir nombroses ocasions
El Chelsea va posar ahir contra les cordes la seua bèstia negra, el Barcelona, i va acariciar la victòria amb un molt dubtós gol anul·lat a Catarina Macario i un error incomprensible a boca de canó d’Ellie Carpenter (1-1). Les blues, que mai han guanyat el Barcelona a Londres, es van avançar gràcies a un golàs de Carpenter, però es van haver de conformar amb l’empat pel gol d’Ewa Pajor per a les de Pere Romeu.
El Chelsea li té moltes ganes, al Barça, ja que l’ha eliminat en les semifinals de les últimes tres edicions de la Lliga de Campions i el va guanyar a la final del 2021, per la qual cosa el gol de Carpenter era l’oportunitat perfecta per creure que per fi podia aconseguir la primera victòria oficial contra l’equip espanyol.
Però menys de deu minuts després li va caure una gerra d’aigua freda. A la sortida d’un córner, la defensa del Chelsea va fer aigües, va deixar la pilota viva a l’àrea i Pajor li va donar el toc de pausa que necessitava el desgavell. Va esperar que hi hagués un buit entre l’embolic de futbolistes i va batre la portera del Chelsea.
Amb 1-1, va arribar el moment surrealista de la nit. Una fallada en el subministrament d’electricitat de l’estadi anglès va fer que s’apaguessin les pantalles i fallés la transmissió de televisió, per la qual cosa la col·legiada del partit, la sueca Tess Olofsson, el va haver de suspendre durant diversos minuts.
A la segona part, si algun equip va merèixer la victòria va ser el de Sonia Bompastor amb nombroses ocasions de gol. En aquesta Lliga de Campions el Chelsea és sisè, amb vuit punts de dotze possibles, mentre que el Barcelona es manté líder amb deu unitats.