HOQUEI
El Llista obre els seus partits a socis dels clubs de Lleida
En cada un convidarà una entitat, començant demà amb el Lleida CF
El Pons Lleida ha llançat una nova campanya a fi de donar a conèixer l’hoquei patins a aficionats d’altres d’esports, en un intent també d’incrementar la seua massa social. D’aquesta forma, en cada partit que jugui el seu equip d’OK Lliga convidarà gratuïtament i de manera rotativa els abonats d’altres clubs de la ciutat i província, sempre evitant coincidir amb els seus encontres oficials.
El primer a beneficiar-se d’aquesta promoció serà el Lleida CF, les penyes del qual sempre han estat al costat del club llistat en cites rellevants com les Final Four de la Europe Cup disputades a l’Onze de Setembre. En aquest sentit, els socis blaus, presentant el seu carnet d’abonat, podran presenciar demà totalment gratis el duel de tornada dels vuitens de final de la Europe Cup davant de l’Alcoi, en el qual els llistats han de remuntar un gol de desavantatge per passar a la següent ronda.
Amb l’objectiu d’incentivar la presència d’aficionats a un partit clau per al futur europeu de l’equip d’Edu Amat, el Llista ha llançat també una oferta de sopar amb el lema Entrepanada per la remuntada, que inclou un entrepà i beguda per només 5 euros.
Així mateix, el club lleidatà presentarà aquest diumengevinent els seus 23 equips federats a l’acabament del partit entre el seu sènior femení i l’Igualada, que està previst que comenci a les 17.30.