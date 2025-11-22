SEGRE

ACTIVITATS

Inefc Pirineus, amb el projecte Erasmus+ Games Plus

Els estudiants i professors d’Inefc Pirineus a Coïmbra.

Els estudiants i professors d’Inefc Pirineus a Coïmbra.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Sis estudiants d’Inefc Pirineus –Ton Gili, Rut Dalmau, Nina Corresa, Jorge Giménez, Pau Arbós i Noah Domínguez– i dos professors, Aaron Rillo i David Escofet, van participar en la reunió internacional del projecte Erasmus+ Games Plus: Traditional Games for Learning to Teach, celebrada recentment a Coïmbra (Portugal). La trobada va reunir representants d’Espanya, Portugal, Croàcia i França amb l’objectiu de compartir els resultats del projecte.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking