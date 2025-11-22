ACTIVITATS
Inefc Pirineus, amb el projecte Erasmus+ Games Plus
Sis estudiants d’Inefc Pirineus –Ton Gili, Rut Dalmau, Nina Corresa, Jorge Giménez, Pau Arbós i Noah Domínguez– i dos professors, Aaron Rillo i David Escofet, van participar en la reunió internacional del projecte Erasmus+ Games Plus: Traditional Games for Learning to Teach, celebrada recentment a Coïmbra (Portugal). La trobada va reunir representants d’Espanya, Portugal, Croàcia i França amb l’objectiu de compartir els resultats del projecte.