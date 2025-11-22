MOTOCICLISME
El Museu recupera visitants
Després d’estancar-se amb la covid i les lesions de Marc Márquez, les visites han crescut aquest any, sobretot després del novè títol. La Paeria estudia traslladar l’exposició a un espai més ampli
L’exposició I’m 93 dedicada a Marc i Àlex Márquez del Museu Comarcal de Cervera torna a ser un dels principals pols d’atracció de l’equipament cultural. Després d’uns anys d’estancament per la pandèmia i les lesions de Marc, la mostra recupera progressivament visitants, impulsada sobretot pels bons resultats esportius del gran de la saga en la seua nova etapa amb Ducati, especialment des del mes de setembre passat, quan es va proclamar campió del món de MotoGP per setena vegada.
La directora del museu, Mireia Pedro, destaca que aquest interès renovat ha estat notable durant els últims mesos. “Quan el Marc ha començat a guanyar una altra vegada amb Ducati, hem notat més afluència. La gent torna amb il·lusió i amb ganes de veure l’exposició”, assenyala. Abans de la covid, la mostra s’acostava als 8.000 visitants anuals. “Amb la pandèmia i la lesió vam baixar i aquest any ens estem recuperant, ara estarem per sobre dels 4.000”, afegeix.
L’exposició es va inaugurar el maig del 2012 com a mostra temporal, dos anys després que Marc conquerís el seu primer títol mundial a la categoria de 125cc i l’any que va conquerir el de Moto 2. La iniciativa va partir de la llavors directora del museu, Carme Bergés. Tanmateix, l’èxit de l’exposició i l’ascens meteòric de l’esportista van comportar que la seua presència fos permanent.
El 2013, el 2014 i el 2016, coincidint amb les seues victòries en MotoGP, es va reformar l’espai, que es va inaugurar el 2016, fins a configurar el recorregut actual, que permet reviure la trajectòria del pilot des dels seus inicis.
“Una mica de tot”
L’itinerari acull les motos amb què ha competit, trofeus i material esportiu, com monos, cascos, guants i botes, a banda de fotografies, vídeos i records personals. “L’exposició mostra una mica de tot, des de la seua primera moto fins als guardons més recents. Ara fa temps que no s’actualitza”, explica la directora.
El Museu Comarcal, de titularitat municipal, gestiona aquest espai juntament amb la família Márquez. L’alcalde, Jan Pomés, destaca que estan estudiant la possibilitat de traslladar la mostra a un altre espai de la ciutat més ampli, encara per determinar. Pomés afirma que als germans Márquez “encara els queda molta carrera al davant i molts futurs èxits”. Precisament, dins del pla estratègic del museu ja hi havia un projecte d’ampliació i reforma de l’espai Márquez.
L’espai s’ha convertit en un atractiu turístic singular dins del panorama museístic català. “No seria el prototip de museu local a què estem acostumats. Tenir una exposició permanent dedicada a un esportista de talla internacional és un valor diferencial que atreu visitants de tot tipus”, assenyala Pedro.
Segons les dades del museu, el públic és molt heterogeni. “Venen motoristes, famílies, aficionats a l’esport i també molts curiosos. Les franges d’edat són molt variades i el perfil del visitant és diferent al de la resta del museu”, detalla Pedro. La majoria procedeix de Catalunya i de la resta d’Espanya, però l’interès traspassa fronteres. “Rebem molts visitants europeus, especialment francesos, encara que també d’altres continents. Hi ha fins i tot australians que, aprofitant el seu pas per Barcelona, s’escapen per veure l’exposició”, apunta.