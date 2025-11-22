AUTOMOBILISME
Norris lidera una sessió lliure amb dos banderes roges
Per culpa de la tapa d’una claveguera
El pilot britànic Lando Norris (McLaren) va liderar ahir els entrenaments lliures del Gran Premi de Las Vegas, antepenúltima prova del Mundial, en una jornada en què una tapa solta d’una claveguera va tornar a quedar-se amb el protagonisme d’una segona sessió amb dos banderes roges en els últims vint minuts.
De fet, l’últim tram de la sessió cronometrada es va fer sota bandera roja perquè la direcció de cursa va confirmar que la tapa continuava movent-se quan els monoplaces passaven per sobre.
El líder del Mundial, amb 24 punts d’avantatge sobre el seu company, l’australià Oscar Piastri (McLaren) –ahir catorzè– va ser el més ràpid amb un temps d’1:33.602, superant l’italià Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a menys d’una dècima (1:33.631), i del monegasc Charles Leclerc (Ferrari), també molt a prop (1:33.763).
Així mateix, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), a 49 punts en la lluita pel títol, va acabar novè, mentre que Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) van acabar tretzè i divuitè, respectivament.