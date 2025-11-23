BÀSQUET
“Han sigut molt millors”
Gerard Encuentra. El tècnic lleidatà va lamentar que “ni ens hem atansat a competir el partit” i va definir la derrota com “una cura d’humilitat”
Gerard Encuentra va ser contundent en la valoració de la clara derrota davant de l’UCAM Múrcia. “Han sigut molt millors que nosaltres durant tot el partit, per això ens han guanyat amb aquesta diferència”, va sentenciar per obrir una roda de premsa amb valoracions molt escarides. A diferència del matx anterior contra el Manresa, va assenyalar que aquesta vegada l’equip ni tan sols va lluitar pel partit: “L’altre dia vam competir fins a l’últim moment. Avui no ens hem ni atansat a competir el partit”, va lamentar. Segons el tècnic, el grup no va saber mantenir-se unit quan es va complicar el matx. “Ens hem frustrat i no hem estat capaços, en alguns moments, de jugar més junts. És un aprenentatge que ens ha de servir a tots. Ens han passat per sobre i és una cura d’humilitat”, va dir.
Encuentra va elogiar el nivell defensiu del Múrcia i el va posar com a exemple del camí que ha de seguir l’Hiopos Lleida per millorar en el futur. “Hem de començar per aquí: apujar la nostra intensitat i el nostre nivell defensiu, que en altres partits ha estat bo, però avui clarament no”, va explicar el tècnic, que d’altra banda va reconèixer que “hi ha coses de demèrit nostre, però moltes mèrit del Múrcia. Ells han jugat un partit espectacular i han sigut molt, molt millors que nosaltres”. No obstant, l’entrenador de l’Hiopos va lamentar que “ens han fet triples perquè no hem estat al nivell defensiu que es requeria i perquè tenen un nivell de qualitat superior al nostre”. “Aquesta és la realitat”, va sentenciar.
Per la seua part, el tècnic dels murcians, Sito Alonso, va destacar que “la base de l’atac ha estat la intensitat defensiva. Hem mogut bé la pilota”.
Doble reivindicació abans del partit
Antes del partit, jugadors dels dos equips i àrbitres van posar amb una pancarta en contra de la violència masclista pel 25N i una altra reivindicant el Dia Mundial de la Infància, que es va celebrar el 20 de novembre. A més, diversos nens i nenes van participar en temps morts i l’escalfament.
L’Amara Lleida lluita però cau a Bilbao
L’Amara Lleida també va caure derrotat en el seu compromís de la lliga U22 a Bilbao, en un partit que va estar sempre igualat i que l’equip local es va emportar per 87-81. Els de Borja Comenge segueixen cuers.
Madrid i Unicaja vencen amb més de 100 punts
Els quatre partits de la jornada d’ahir es van resoldre amb almenys un equip que va assolir els 100 punts. En el Granada-Reial Madrid ambdós van assolir l’esmentada xifra, encara que el triomf va ser per als de Scariolo (100-111). L’Unicaja va superar el Manresa (105-82) i el Breogán va batre per 105-78 el San Pablo Burgos.