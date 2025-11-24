ATLETISME
La Cursa de la Dona de Balaguer, amb 600 atletes
Blanca Durán va guanyar davant de Júlia Guix i Mariona Ber
Balaguer va viure ahir un matí esportiu i reivindicatiu amb la celebració de la ja tradicional Cursa de la Dona, organitzada amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència de Gènere i que va reunir unes 600 persones, demostrant, un any més, el fort compromís de la ciutadania amb aquesta causa. La prova, amb un recorregut de 5 quilòmetres pels carrers de la ciutat, va estar marcada per un ambient festiu i solidari. La victòria en la prova atlètica va ser per a Blanca Durán, que va traspassar la línia de meta amb un temps de 20:44, davant de Júlia Guix, que va invertir un registre de 22:06, mentre que Mariona Ber va completar el podi amb 22:17.
Abans de la sortida es van fer diversos parlaments institucionals, en els quals van intervenir l’alcaldessa, Lorena González; la regidora de l’Àrea de la Dona, Anna Profitós, i la d’Esports, Laia Vilardell, així com el conseller comarcal Xavier Castellana. Tots ells van destacar la necessitat de continuar treballant de manera conjunta per erradicar la violència masclista i van agrair la gran resposta ciutadana.
L’organització va valorar molt positivament la participació i va subratllar la importància a continuar impulsant accions socials i esportives que donin visibilitat a la lluita contra la violència de gènere.