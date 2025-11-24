TENIS
Itàlia allarga el seu domini al derrotar Espanya per 2-0
L’equip espanyol de Copa Davis no va poder conquerir ahir el títol al perdre per 2-0 la final contra Itàlia, després de cedir els dos punts individuals en el desenllaç de Bolonya, el de Pablo Carreño contra Matteo Berrettini (6-3 i 6-4) i el definitiu de Jaume Munar davant de Flavio Cobolli (1-6, 7-6 (5) i 7-5).
Espanya va vorejar la gesta, sense Carlos Alcaraz i amb el batejat equip del poble. Sense grans espases competint fins al final, fins que van topar amb una Itàlia que també venia amb el mono de pencaire, sense el seu gran estendard Jannik Sinner. L’equip italià, amb el suport a més de l’afició, va allargar el regnat a una tercera Enciamera consecutiva i quarta Davis per al seu palmarès.
Carreño va cedir primer davant d’un Berrettini de nou intractable, amb 12 victòries i només dos derrotes en el torneig jugant punts individuals, i va deixar al caire de l’abisme Espanya. Després, Munar va atansar el miracle espanyol, buscant la setena Davis i primera des del 2019. El balear va treure part del seu llibret de tenis amb un primer set colossal (6-1), però després va començar a anar a remolc d’un Cobolli crescut que va empatar el partit guanyant la segona volta en el tie break i va liquidar la final amb un 7-5 en l’últim set.