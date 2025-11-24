FUTBOL
L’AEM, sense reaccionar
Les lleidatanes cauen en el derbi català davant de l’Europa en un duel directe per la salvació. Un solitari gol d’Ari Márquez al 52 va frustrar les aspiracions del conjunt aemista, que se n’anirà a l’aturada cuer
Tampoc hi va haver fortuna al Nou Sardenya. Una altra setmana, a l’AEM se li va escapar ahir un partit crucial per als seus interessos i continua enfonsat a l’última posició de la classificació, amb sis punts. Ahir, davant de l’Europa, era el dia per reprendre el vol, deixar enrere els mals resultats i arribar a l’aturada internacional amb la confiança renovada. Tot i així, les lleidatanes no van poder amb un conjunt escapulat que es va imposar per 1-0 amb un solitari gol d’Ari Márquez i obre una bretxa de quatre punts amb el conjunt aemista. De nou, l’AEM va lluitar i va tenir les seues oportunitats per canviar l’esdevenir del xoc. Tanmateix –i seguint la tònica de la temporada–, l’encert no va estar del seu costat. Malgrat això, si s’hagués de treure una cosa positiva de la derrota al Nou Sardenya, sens dubte, seria la classificació, ja que l’AEM tancarà la jornada a la mateixa distància de la salvació amb què la va obrir: quatre punts.
El derbi va començar amb un Europa bolcat en un estadi en el qual el futbol femení es viu com en pocs llocs de la categoria. L’AEM va veure com les de Nany Haces, a través d’un futbol directe, generaven la primera ocasió, obra de l’exaemista Natalia que sortia fregant el pal. Les del Segrià no reaccionaven i al 14 va arribar la més clara del primer temps. Natalia, incisiva durant tot el xoc, no va poder superar Lucía Alba que va parar l’un contra un, però li va deixar el rebot a Pixu, també exaemista, que sense portera va rematar al travesser. Se salvava un conjunt lleidatà que va rebre l’ocasió com una bufetada i va reaccionar. A partir del gairebé gol de Pixu, l’AEM va igualar el partit i a punt va estar d’avançar-se. Primer ho va intentar Ransanz amb una rematada a les mans de Janet. Després, Noe li va robar una pilota a Torres dins de l’àrea, però no va poder donar direcció a la seua rematada, malgrat que la portera escapulada estava fora de la seua porteria. Els minuts van passar i les del Segrià van ser incapaces de donar continuïtat al seu bon joc. L’Europa, per la seua banda, ho va aprofitar i a punt va estar de desequilibrar el marcador als voltants del descans, quan Ari Márquez, després d’una bona combinació amb Bové, es va plantar sola dins de l’àrea, encara que no li va donar direcció a la seua rematada. Tampoc va poder batre la porteria lleidatana una Aina Torres que es va trobar amb Lucía Alba, responsable de mantenir un 0-0 que reflectia l’extrema igualtat entre els dos equips.
A la represa, l’Europa va donar entrada a una Ainhoa que va revolucionar el partit. La primera que va tocar, al 47, va acabar en una bona oportunitat. També ho intentava Pixu, que era incapaç de materialitzar les ocasions. Les lleidatanes estaven jugant amb foc i, al final, van acabar cremant-se. Al minut 52, una Ari Márquez imperial es va alçar per sobre de tota la defensa i va obrir el marcador amb un cop de cap creuat (1-0). Tornava a anar darrere un AEM que encaixava per quart partit consecutiu. Després del gol, Miquel Seuma i Roger Lamesa van moure la banqueta. Van entrar Nora, Evelyn i Loba i se’n van anar Charle, Anafer i Blasco, que es perdrà el pròxim partit per acumulació de targetes, i l’equip va mostrar una altra cara. Tant va ser el canvi que Cintia va tenir a les botes l’empat al minut 61 després d’una recuperació de Ransanz, que la davantera aemista, sola davant de Janet, va rematar fora. S’escapava la igualada. Als últims minuts, el conjunt lleidatà va intentar, per tots els mitjans, trobar l’empat, però el bon joc del rival i els errors en tres quarts el van privar de l’ocasió de l’empat. Tampoc va poder trobar-la durant l’afegit, ja que les constants interrupcions per rigorosos contactes van frustrar un equip que va tornar a quedar-se amb les mans buides.